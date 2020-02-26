لماذا سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتعبيد شارع في بلدية القدس؟

أسيل جندي-القدس المحتلة

وعاطف دغلس-نابلس

أعلنت وزارة الأشغال العامة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري أنها ستباشر العمل في مشروع تأهيل شارع قلنديا الرئيسي، ويجري العمل حاليا على المقطع الممتد من مدخل البيرة الجنوبي حتى ما يعرف بمفترق "سيكال" في بلدة كفر عقب شمال القدس بطول كيلومتر ونصف.

سكان كفر عقب وسميراميس ابتهجوا ببدء إصلاح الشارع الرئيسي المتهالك، ويتجنبون التفكير بدوافع سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتعبيد شارع يقع ضمن حدود بلدية القدس.

باكورة الأسئلة التي يمكن طرحها تزامنا مع استمرار العمل على تأهيل شارع القدس رام الله هو: هل سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتعبيده يعتبر مؤشرا آخرا على النية الإسرائيلية في التخلي عن الأحياء الفلسطينية المقدسية الواقعة خلف الجدار العازل؟

تساؤلات مشروعة

ما مصير السكان في هذه المناطق الذين يلتزمون حتى الآن بدفع الضرائب وتتخلف بلدية الاحتلال في القدس عن تقديم أي خدمة لهم؟ هل سيجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها خارج حدود البلدية، وسيتوجب عليهم إثبات مركز حياتهم في المدينة مجددا؟ أم سيتعرضون لخطر سحب إقاماتهم في المدينة؟

جزء آخر من الشارع في بلدة كفر عقب (الجزيرة)

يقول موسى جاد الله مستشار وزير الأشغال العامة الفلسطيني للشؤون الفنية للجزيرة نت إن المشروع يشمل إعادة تأهيل طبقة الإسفلت ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق، مضيفا أن وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية هي من تمول المشروع بالكامل.

وبسؤاله عن عمل السلطة الفلسطينية في شارع يقع ضمن حدود بلدية القدس ويخضع للسيادة الإسرائيلية، قال إن "هذه المنطقة فلسطينية أولا وأخيرا".

وتوجهت الجزيرة نت إلى بلدية كفر عقب التابعة لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية وتحدثت مع مدير العلاقات العامة في البلدية أشرف ثبتة الذي قال إن البلدية وبسبب تجاهل بلدية القدس مطالب المقدسيين بتعبيد شارع القدس رام الله أخذت على عاتقها مهمة تعبيد الشارع برفعها شعار "كفر عقب تستحق"، فتوجهت إلى كافة الجهات الفلسطينية المعنية من أجل تمويل مشروع تعبيد الشارع.

"نحن نعمل في منطقة تتبع إداريا لبلدية القدس التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه السكان، لكن بما أن الشارع حيوي ولأن كفر عقب هي البوابة الشمالية لمدينة القدس، ولحاجتنا الماسة لتعبيده سعينا منذ سنوات لتنفيذ المشروع، ورفضته إسرائيل مرارا لكنها وافقت مؤخرا".

منعطف جديد

من جهته، يقول المحامي المقدسي معين عودة إنه رغم كل حسن النوايا لدى السلطة الفلسطينية وبلدية كفر عقب في نيتهما التخفيف عن المقدسيين في المنطقة فإن هناك موقفا سياسيا يجب الوقوف عنده والنظر إليه بعين الخطورة.

خلال تفقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية العمل في الشارع (مواقع التواصل)

ويضيف أن "إخراج الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار من حدود بلدية القدس مسألة وقت لا أكثر، وما يعيق ذلك أن الكنيست غير فعال بسبب الانتخابات المتكررة، والإجابة عن سؤال ما إذا كانت إسرائيل سمحت للسلطة بالعمل في هذه المنطقة بسبب نيتها التخلي عنها فهي ببساطة: نعم".

ويعتبر عودة أن النوايا الإسرائيلية باتت واضحة، خاصة بعد طرح الأفكار المتعلقة بـ"صفقة القرن"، إذ تشاور الجانبان الإسرائيلي والأميركي بشأن كل ما يخص الأحياء المقدسية التي ترغب إسرائيل بضمها أو قذفها خارج حدود البلدية.

وعن استمرار المقدسيين في المناطق الواقعة خلف الجدار بدفع الضرائب لبلدية القدس في الوقت الذي بدأت به السلطة الآن بالعمل في البنية التحتية في مناطقهم، يرى عودة أن المقدسيين هناك مضطرون للاستمرار بدفع الضرائب لأنها تعد إثباتات لهم أمام الحكومة الإسرائيلية.

واسترجع المحامي المقدسي تفاصيل دعوى مثّل بها سكان كفر عقب عام 2015 بمساندة مؤسسات حقوقية لطلب منحهم خدمات تتعلق بالبنية التحتية، وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته قرارا ألزمت به بلدية القدس بتجهيز خطة عمل واضحة المعالم، على أن تباشر العمل بعد ستة أشهر.

وقد ماطلت البلدية حتى عام 2017، ثم سلمت المحامين قائمة بأسماء شوارع غريبة، فتوجه عودة ومحامون آخرون إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لطلب تدخلها لإلزام البلدية بالعمل، وجاء رد المحكمة بأن صلاحية القضية انتهت وعليهم التوجه بالطلبات إلى البلدية مجددا، ثم إلى المحاكم حسب التسلسل القانوني.

وأشار عودة إلى أن عدة مسؤولين إسرائيليين سياسيين رفيعي المستوى صرحوا مرارا بنيتهم إخراج الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف الجدار من حدود بلدية القدس، لكن قد تبقى هذه الأحياء تحت السيادة الإسرائيلية ويصبح لديها مجلس بلدي خدماتي منفصل، وقد يكون مصيرها غير ذلك في ظل السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل فيها.

آليات السلطة خلال تعبيد شارع القدس رام الله (مواقع التواصل)

وختم عودة حديثه للجزيرة نت بقوله إن "الهدف السياسي الإسرائيلي بعيد المدى واضح، ومن لا يراه فهو أعمى.. نحن نتحدث عن مصير مجهول لنحو 150 ألف مقدسي يعيشون خلف الجدار العازل".

المستوطنون ورسم الحدود

ولا يمكن فصل ما يجري شمالي القدس عن إقدام منظمة "ريجافيم" الإسرائيلية على نصب لافتات على مداخل بعض بلدات الضفة الغربية كتب عليها "قف! أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية، هذه المنطقة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفقا لصفقة القرن".

وعلى الفور سارع مواطنو قصرة -حسب عبد العظيم وادي الناشط في المقاومة الشعبية فيها- لنزع تلك اليافطات وتمزيقها، وقال للجزيرة نت إن هذا ليس اعترافا إسرائيل بدولة للفلسطينيين رغم ذكرها صراحة ولأول مرة (الدولة الفلسطينية) ولا ترسيما لحدودها وإنما ينم عن نوايا خبيثة واستنكار لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

وبحسابات الصفقة، فإن قصرة "التي تصادر أربع مستوطنات معظم أراضيها" وقرى أخرى شفا غورية جنوب نابلس تقع ضمن خطة "ألون" الهادفة -حسب الصفقة- لضم هذه المناطق مع الأغوار الفلسطينية إلى إسرائيل.

ونصبت منظمة "ريجافيم" 33 يافطة عند محاور فلسطينية حساسة بالضفة الغربية، ولا سيما القريبة من المستوطنات، وهو ما أوحى أنها ترسم لحدود الدولة الفلسطينية.

ويرى وزير هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف أنها يافطات "تحذيرية" تأتي ضمن مساعي المستوطنين لرسم حدود المناطق التي تريد إسرائيل ضمها في إطار ما تسمى "صفقة القرن"، ومحاولة استباقية منهم لرسم هذه الحدود قبيل بدء عمل اللجنة الأميركية الإسرائيلية لرسم خرائط المناطق التي تريد إسرائيل ضمها من جانب واحد بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.