بالفيديو.. في الذكرى الأولى لفتحه بعد إغلاقه 16 عاما.. المقدسيون يؤكدون الدفاع عن مصلى باب الرحمة
صالح زغاري-القدس المحتلة
بعد 16 عاما من إغلاق مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، تمكن المقدسيون في يوم 22 فبراير/شباط من العام الماضي من دخول المصلى الذي ظل مغلقا من قبل قوات الاحتلال منذ عام 2003.
وأعاد المقدسيون فتح المصلى بعد أيامٍ من الاعتصام في ساحته العلوية، استبسلوا خلالها في الدفاع عنه وفرضوا إرادتهم على المحتل.
وفي ذكرى مرور العام الأول على فتح مصلى باب الرحمة، لا تزال سلطات الاحتلال تسعى بشتى الوسائل والطرق لإعادة إغلاقه مرة أخرى، وتحويله لكنيسٍ يهودي عبر إبعاد المصلين والمرابطين عنه، في محاولةٍ لتفريغه وتنفيذ مخططاتها.
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