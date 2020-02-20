هنا أبو ديس.. شاهد "عاصمة ترامب" للفلسطينيين



فادي العصا- القدس

تردد اسم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة كثيرا في الفترة الأخيرة كعاصمة للفلسطينيين، وفق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

توجهت الجزيرة نت إلى البلدة لترى واقعها، وهل تصلح بالفعل عاصمة للفلسطينيين، وما الذي يدفعهم لرفض ذلك؟ خاصة أن واضعي الخطة يبررون ذلك بقربها الشديد من البلدة القديمة في القدس المحتلة التي تضم الأماكن المقدسة.

لم يشأ رئيس بلدية أبو ديس أحمد صالح أبو هلال الحديث للجزيرة نت في مكتبه، وقال "سترون لماذا نرفض أن تكون أبو ديس أو غيرها من قرى وبلدات القدس العاصمة".

على سطح منزل في تلة عالية بالبلدة من جهتها الغربية، قبل أن نلتفت غربا وإذا بقبة الصخرة تتلألأ بلونها الأصفر، ترى من هنا كثيرا من تفاصيل القدس العتيقة أمام عينك، ولكنك لا تستطيع الوصول إلى هناك.

ويعود السبب في ذلك إلى الجدار الذي بنته إسرائيل والذي يمتد نحو عشرة كيلومترات ويمر بشكل ملتوٍ بين منازل الفلسطينيين في أبو ديس، وقد أخرج جزءها الغربي الذي يشكل قرابة ثلث المساحة المبنية لتصبح جهة القدس، والباقي في الضفة الغربية، حيث فصل المباني والسكان عن بعضهم.