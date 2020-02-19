مقدسيون يروون تاريخ أرض تبتلعها مستوطنة "سفوح أرنونا"



أسيل جندي-القدس المحتلة

على أراضي قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة -وبمحاذاة السفارة الأميركية التي انتقلت إلى هناك قبل نحو عامين- بدأت آليات الاحتلال العمل على تأسيس البنية التحتية لمستوطنة "سفوح أرنونا" الجديدة التي ستضم 1800 وحدة سكنية.

وإلى هناك انطلقت الجزيرة نت بحثا عن أصحاب الأرض الأصليين، ووجدت أن منهم من يحتفظ بوثائق تاريخية تثبت ملكيته لجزء من الأرض التي تبلغ مساحتها 250 دونما غرب القرية.

استقبلنا الستيني المقدسي محمد دبش في منزل عائلته الذي نزحت إليه بعد نسف العصابات الصهيونية عام 1948 منزلهم الواقع بالأرض التي ستبنى عليها المستوطنة الجديدة.

يقول "نمتلك دونما و86 مترا مربعا في الموقع الذي ستبنى عليه المستوطنة الجديدة، بُني عليها منزل مكون من غرفتين ومطبخ وبيت خلاء خارجي، أجره والدي لشخص وخاض معركة قضائية استمرت خمسة أعوام من أجل إخلائه ونجح في ذلك عام 1942، وعاش بها مع أشقائي وأمي حتى عام 1948 عندما فجرت العصابات الصهيونية منزلنا الواقع داخل الخط الأخضر وبتنا نسمى لاجئين داخل قريتنا حتى يومنا هذا".

رغم قدمها واهتراء أجزاء منها يرفض دبش التفريط في الوثائق العثمانية والأردنية وعقد الإيجار التاريخي، وهي ما يثبت حقه في أرض والده الواقعة غربي البلدة على تلة خضراء مطلة زرعها أهالي صور باهر على مدار عقود.