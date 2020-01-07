أبو الحمص.. مقدسي يقاوم الاحتلال بعكازيه
أسيل جندي-القدس المحتلة
في جميع الفعاليات المناهضة للاحتلال وسيادته على القدس يجده المقدسيون مقبلا يتكئ على عكازين، تزين وجهه ابتسامة هادئة ويكاد لا يُفضّ أي اعتصام قبل الاعتداء عليه بالضرب المبرح واعتقاله وتحويله لمراكز التحقيق الإسرائيلية.
إنه المقدسي محمد أبو الحمص الذي لا يفارق الميدان ويرفض التخلي عن العمل النضالي الذي بدأه مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987.
ولد أبو الحمص (54 عاما) في بلدة العيساوية شمال شرقي القدس حيث ترعرع بها. وعندما بلغ الرابعة من عمره، اعتقل شقيقه وبدأ يتردد على السجون لزيارته ولم يكن يعلم حينها أن تلك السجون ستقضم الكثير من سنوات حياته لاحقا.
البداية
يستذكر أبو الحمص أول عمل نضالي قام به عام 1988 عندما أعلن في القدس عن وقفة تضامنية مع غزة بعد ارتقاء عدة شهداء فيها.
يقول عن ذلك "أخذت من منزلنا أربعة قمصان -أسود وأحمر وأبيض وأخضر- وهربت من المنزل والتقيت أصدقائي عند مسنة وقمنا بخياطة القمصان على شكل علم فلسطين وانطلقنا غاضبين، وفي ذلك اليوم أحرقنا المركبات والبنوك الإسرائيلية بشارع صلاح الدين الأيوبي".
شدد جيش الاحتلال من إجراءاته الأمنية على بلدة العيساوية وأهلها خلال الانتفاضة الأولى بفرض حظر التجول بشكل يومي، وكان ذلك انطلاقة لمغامرة جديدة خاضها أبو الحمص الذي كان يكسر حظر التجول لتوزيع الخبز والحليب والمواد التموينية على سكان بلدته.
أطلق عليه أهل العيساوية لقب "هبوب الريح"، والسبب في ذلك كما يقول هو أن جيش الاحتلال "لم يتمكن يوما من الإمساك بي، كنت أنتظر مرور الدوريات من المنطقة التي أختبئ بها وأقفز بين الحواكير (الأراضي) أحمل غطاء وسادة أضع بداخلها مئتي رغيف خبز و24 كيسا من الحليب وأسلمها لمسنة في الحي لتوزع على الجيران، كانت هذه مهمتي اليومية".
وبدد خوض هذه المغامرات اليومية خوف الشاب من جيش الاحتلال وسلاحه، وطورد على إثرها لمدة شهر ونصف الشهر، وكان على رأس قائمة المطلوبين من العيساوية واعتقل لمدة 43 يوما وأفرج عنه.
ويوم الإفراج عنه، وجد أبو الحمص أن جيش الاحتلال عاث فسادا في العيساوية، فخط شعارات باللغة العبرية ورسم نجمة داود على جدران القرية، فجلب دهانا أبيض وسكبه على الجدران.
ويضيف "زادت جرأتي وبدأت منحى جديدا في العمل النضالي، فأحرقت 14 سيارة إسرائيلية كما أضرمت النار في محطة الوقود التي أنشئت على مدخل القرية في يوم افتتاحها، وألقيت عشرات الزجاجات الحارقة على سيارات جيش الاحتلال واعتقلت وحكم عليّ بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما".
|أبو الحمص يصلي المغرب أمام باب الأسباط بعد إغلاق المسجد الأقصى بوجه المصلين (الجزيرة)
استهداف
تكرر اعتقال أبو الحمص بعد تحرره وبات يعتقل في كل حملة للاحتلال بالعيساوية وقبل أحداث معينة في القدس لنشاطه الميداني بها، وكان آخر اعتقال له منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومما أدى لتفاقم معاناته خلال الاعتقال تعرضه لحادث سير عام 2001 نجمت عنه كسور في ساقيه أجرى بسببها عمليات جراحية تم تثبيت شرائح بلاتينية في ساقيه خلالها، لكن ذلك لم يسعفه في المشي مجددا دون عكازين.
السير على قدميه أصبح أصعب بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي على ساقه اليمنى قبل خمسة أعوام ثم رصاصة مطاطية على الساق نفسها بعد عام خلال مشاركته في المظاهرات التي وصل للانضمام إليها ليس في القدس فحسب وإنما في يطا أقصى جنوب الضفة الغربية، وفي الأغوار وعلى حدود قطاع غزة.
وفي العام الماضي ألف أهالي الخان الأحمر المهددون بالترحيل وجهه بين المتضامنين وتعرض لاعتداء بالضرب المبرح هناك أيضا.
فعاليات ميدانية
ولا يقتصر دور أبو الحمص على المشاركة في الفعاليات الميدانية المختلفة وإنما يحرص على جلب الدبلوماسيين والمتضامنين الأجانب إلى العيساوية، لإطلاعهم على اعتداءات الاحتلال اليومية في البلدة.
كما برز دوره في مناهضة "الماراثون" الذي تنظمه بلدية الاحتلال في القدس سنويا، واعتاد مع مجموعة من الشباب، التوجه لمكان "الماراثون" مرتدين قمصانا كتب عليها "قف لا تفكر مرتين.. أنت موجود بماراثون سياسي لا رياضي.. أنت بأرض محتلة".
وقد فاقمت هذه المبادرات الانتهاكات ضده، ولم تقف عند الاعتقال بل طالت ملاحقته في مصدر رزقه ومخالفته بشكل تعسفي، وإبعاده عن مسقط رأسه. وكان آخر إبعاد في سبتمبر/أيلول الماضي.
يقول أبو الحمص "قمت بتشغيل نظام تحديد المواقع "جي بي أس"، وعندما تغير الموقع إلى التلة الفرنسية على مشارف العيساوية أوقفت مركبتي ومكثت بها 19 يوما ورفضت التحرك إلى مكان آخر، وعند عودتي استقبلني الجميع استقبالا حافلا.. هذا يعطيني دافعا للاستمرار حتى النفَس الأخير في مقاومة الاحتلال".
ويستذكر أبو الحمص مواقف طريفة مرّت به وخففت عنه ألم أيامه العصيبة. يقول بنبرة غاضبة "علينا أن نعلم أطفالنا أن المنهاج الإسرائيلي عدو كما الاحتلال.. وأن نزرع بنفوسهم حب المسجد الأقصى ودرجات باب العامود التي يجب ألا تخلو من ضحكاتنا رغم واقع مدينتنا المرير".
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