أبو الحمص.. مقدسي يقاوم الاحتلال بعكازيه

أسيل جندي-القدس المحتلة

في جميع الفعاليات المناهضة للاحتلال وسيادته على القدس يجده المقدسيون مقبلا يتكئ على عكازين، تزين وجهه ابتسامة هادئة ويكاد لا يُفضّ أي اعتصام قبل الاعتداء عليه بالضرب المبرح واعتقاله وتحويله لمراكز التحقيق الإسرائيلية.

إنه المقدسي محمد أبو الحمص الذي لا يفارق الميدان ويرفض التخلي عن العمل النضالي الذي بدأه مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987.

ولد أبو الحمص (54 عاما) في بلدة العيساوية شمال شرقي القدس حيث ترعرع بها. وعندما بلغ الرابعة من عمره، اعتقل شقيقه وبدأ يتردد على السجون لزيارته ولم يكن يعلم حينها أن تلك السجون ستقضم الكثير من سنوات حياته لاحقا.

محمد أبو الحمص بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه أمام باب الأسباط خلال هبة باب الرحمة (الجزيرة)

البداية

يستذكر أبو الحمص أول عمل نضالي قام به عام 1988 عندما أعلن في القدس عن وقفة تضامنية مع غزة بعد ارتقاء عدة شهداء فيها.

يقول عن ذلك "أخذت من منزلنا أربعة قمصان -أسود وأحمر وأبيض وأخضر- وهربت من المنزل والتقيت أصدقائي عند مسنة وقمنا بخياطة القمصان على شكل علم فلسطين وانطلقنا غاضبين، وفي ذلك اليوم أحرقنا المركبات والبنوك الإسرائيلية بشارع صلاح الدين الأيوبي".

شدد جيش الاحتلال من إجراءاته الأمنية على بلدة العيساوية وأهلها خلال الانتفاضة الأولى بفرض حظر التجول بشكل يومي، وكان ذلك انطلاقة لمغامرة جديدة خاضها أبو الحمص الذي كان يكسر حظر التجول لتوزيع الخبز والحليب والمواد التموينية على سكان بلدته.

أطلق عليه أهل العيساوية لقب "هبوب الريح"، والسبب في ذلك كما يقول هو أن جيش الاحتلال "لم يتمكن يوما من الإمساك بي، كنت أنتظر مرور الدوريات من المنطقة التي أختبئ بها وأقفز بين الحواكير (الأراضي) أحمل غطاء وسادة أضع بداخلها مئتي رغيف خبز و24 كيسا من الحليب وأسلمها لمسنة في الحي لتوزع على الجيران، كانت هذه مهمتي اليومية".

وبدد خوض هذه المغامرات اليومية خوف الشاب من جيش الاحتلال وسلاحه، وطورد على إثرها لمدة شهر ونصف الشهر، وكان على رأس قائمة المطلوبين من العيساوية واعتقل لمدة 43 يوما وأفرج عنه.

ويوم الإفراج عنه، وجد أبو الحمص أن جيش الاحتلال عاث فسادا في العيساوية، فخط شعارات باللغة العبرية ورسم نجمة داود على جدران القرية، فجلب دهانا أبيض وسكبه على الجدران.

ويضيف "زادت جرأتي وبدأت منحى جديدا في العمل النضالي، فأحرقت 14 سيارة إسرائيلية كما أضرمت النار في محطة الوقود التي أنشئت على مدخل القرية في يوم افتتاحها، وألقيت عشرات الزجاجات الحارقة على سيارات جيش الاحتلال واعتقلت وحكم عليّ بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما".

