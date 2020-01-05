حسم هوية القدس.. أهم معركة تُرحّل لعام 2020





أسيل جندي–القدس المحتلة

كسابقه من الأعوام كان عام 2019 حافلا بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي شملت السكان ومقدساتهم ومنازلهم وحتى قبورهم، ولعل أبرزها انطلاق شرارة هبّة باب الرحمة، والتحول النوعي في اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى، ولم يطو العام صفحات أيامه الأخيرة قبل أن يسجل انتهاكا خطيرا جديدا بإغلاق الاحتلال مؤسسات فلسطينية وإيقاف عمل أخرى.



ويخوض المقدسيون هذه الأيام مع الاحتلال الإسرائيلي معركة الحسم النهائي لهوية القدس الدينية والثقافية والسكانية، ولم تنجح محاولات الاحتلال في حسم هذه المعركة حتى الآن، لكنها في الوقت ذاته لم تبلغ نهايتها، ورغم خطرها فإنها تأتي في لحظة أزمة إسرائيلية وتراجع أميركي، وهذا ما يجعلها مرشحة للفشل.



المشكلة الحقيقية، حسب الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، أن محاولات الحسم الإسرائيلية يقابلها مرحلة أزمة فلسطينية وعربية، وهو ما يترك المقدسيين وحدهم في مواجهتها باستثناء أشكال محدودة من الدعم الشعبي المعنوي والمادي، والذي ما زال دون الحد المطلوب، ولعل هذا ما يدفع بعض الآراء لنفي وجوده.

المواجهات داخل الحرم القدسي لا تتوقف بين المقدسيين وشرطة الاحتلال (مواقع التواصل الاجتماعي)

أربع جبهات

وعند سؤاله عن أبرز ما ينتظر القدس وأهلها عام 2020 أجاب "سنكون أمام تحديات ستعزز عوامل الاحتقان والمواجهة وقد تنتهي إلى تجدد الحراك الشعبي المقدسي، ومحاولات حسم هوية المدينة لها أربع جبهات مركزية حتى الآن".





ويفصل ابحيص بتوضيح جبهات المواجهة بين المقدسيين والاحتلال لحسم هوية القدس على الشكل التالي:

الجبهة الأولى تتعلق بالمسجد الأقصى الذي شهد أربع مواجهات في 2019 بدءا من هبة باب الرحمة، مرورا باقتحام المتطرفين في رمضان، واقتحام الأقصى، وموسم أعياد رأس السنة العبرية والعرش، وهذه الجبهة ستتجدد حول العناوين ذاتها بسبب المحاولات الاحتلالية المستمرة لإغلاق مصلى باب الرحمة، كما أن حالة التزامن بين العشر الأواخر من رمضان وعيد الأضحى مع الأعياد اليهودية ستبقى مستمرة في عامي 2020 و2021، مما سيجعلها عناوين مواجهة أكيدة في العامين المقبلين.



أما الجبهة الثانية فتتعلق بإجهاض الفعل الشعبي المقدسي، وبلدة العيساوية هي ميدانها الأساسي، حيث لم تتوقف حملات القمع لإخضاع تلك البلدة، وبالمقابل لم تتوقف مقاومتها الشعبية الرافضة لهذا الإخضاع، وهي جبهة مرشحة للانتقال لمراكز أخرى مثل حي رأس العامود والبلدة القديمة.





الجبهة الثالثة هي توسيع حدود القدس لتصبح المدينة المعترف بها أميركيا، وتمتد حتى مشارف طريق أريحا شرقا، وقد شهدت محاولة إسرائيلية فاشلة للتوسع تجاه الخان الأحمر في 2018، إلا أن هذا الفشل لا يغلق ملف توسيع حدود القدس الذي سيبقى مفتوحا.





وحسب الباحث المقيم في الأردن فإن الجبهة الرابعة تتعلق بضرب رموز الوجود الفلسطيني المؤسسية والثقافية، وتحت هذا الباب أغلقت مكاتب التربية والتعليم في القدس، وأوقف عمل التلفزيون الرسمي، ولوحقت أعمال وتحركات كل من محافظ ووزير شؤون القدس، وهو اتجاه مرشح للاستمرار والتصاعد.

المقدسيون انتصروا في معركة باب الرحمة وحالوا دون تحويله لكنيس يهودي (الجزيرة)



الأقصى عنوان المواجهة

وعن مصير الأقصى وما ينتظره بعد إفشال المقدسيين كافة خطط الاحتلال السابقة بتقسيمه زمانيا ومكانيا وسط تصاعد الاقتحامات ومحاولات السيطرة على مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس يهودي، قال ابحيص "إن الأقصى ما زال في عين العاصفة، ومحاولات تهويده وتغيير الوضع القائم فيه مستمرة على كل المستويات".





ويضيف "الأقصى هو العنوان المركزي للمواجهة الشعبية على أرض فلسطين على مدى ثلاثة عقود من هبة النفق عام 1996، إلى انتفاضة الأقصى عام 2000، وهبّة القدس عام 2015، وهبة باب الأسباط عام 2017، وصولا إلى هبة باب الرحمة عام 2019".





ويؤكد ابحيص في حديثه للجزيرة نت أنه ما دامت جماعات الهيكل تواصل صعودها السياسي أو تحافظ على موقعها المؤثر في الانتخابات المتتالية، فإن المواجهة على الأقصى لن تنتهي، "إلا أن رصيد التجربة التاريخية يدعو للثقة بأن الفعل الشعبي المقدسي والفلسطيني سيتجدد دوما من أجل حمايته والدفاع عنه، مما يجعل الأقصى عنوانا يمكن أن ينقل الواقع الفلسطيني من مرحلة التراجع والانكفاء إلى مرحلة المبادرة ودفع الاحتلال إلى التراجع".

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فشل المشروع الأميركي

وحول فشل واشنطن على مدى عامين في حث دول أخرى على نقل سفاراتها إلى القدس اقتداء بها، قال ابحيص إن القراءة الموضوعية لميزان القوى تنبئ بوجود مساحات واسعة للمواجهة ولإفشال محاولة الحسم الإسرائيلية الأميركية ضد هوية القدس، لأن أميركا لم تنجح في نشر قرار نقل سفارات الدول إلى القدس، ولا تزال غواتيمالا هي الدولة الوحيدة التي لحقت بأميركا ونقلت سفارتها إلى القدس، أما الباراغواي فتراجعت عن تلك الخطوة.

ورغم المحاولات الأميركية الحثيثة لجر المزيد من الدول لتحذو حذوها، فإنها فشلت مع أستراليا التي بحثت عن مخرج وارتأت الاعتراف بغربي القدس عاصمة لإسرائيل، والبرازيل كذلك اضطر رئيسها الجديد للاكتفاء بفتح مكتب مصالح تجارية، أما التشيك فاضطر رئيسها للاكتفاء بافتتاح "بيت ثقافي" تشيكي في القدس.

ويواصل ابحيص توضيحه "هذا يؤكد أن هناك أفقا حقيقيا لإبقاء التحرك الأميركي تجاه القدس في خانة الاستثناء الدولي، ومنعه من التحول إلى قاطرة تحول، لكن هذا لن يحصل من تلقاء نفسه، ويتطلب متابعة سياسية فلسطينية وعربية وإسلامية رسميا وشعبيا، فالمحاولات الأميركية والإسرائيلية لا تزال تنصب في ثلاثة اتجاهات لتحقيق نجاحات؛ أستراليا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، ولا بد من الحفاظ على ضغوط حقيقية على البرازيل وأستراليا، لأن تغيير موقف أي منهما سيشكل قفزة كبيرة للعدوان السياسي ضد القدس".



