بالفيديو.. تجمعهم القدس.. مكفوفون ينتجون وينمّون مهاراتهم

جمعية المكفوفين العرب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة تعمل على دعم المكفوفين من مدينة القدس ومن مناطق الضفة الغربية، حيث توفر لهم تصاريح للوصول الى القدس، للعمل في الجمعية لإنتاج المكانس الخشبية وغيرها من المنتوجات.



وهدفها إخراج المكفوفين من جو العزلة عن المجتمع المحيط، وجمعهم تحت سقف واحد، لا لقضاء الوقت فقط، وإنما للعمل والإنتاج، رغم بساطة العمل، لكنه بالنسبة لهم إنجاز يشعرهم بوجودهم وكرامتهم، وأنهم عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع.





وتعمل الجمعية على تنمية قدرات المكفوفين وتثقيفهم من خلال الدورات التدريبية والأندية بالمدينة المقدسة بما يناسب حالتهم، ويساعدهم على تطوير إمكانياتهم.