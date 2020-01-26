ما المباني التي تمتلكها دول أجنبية في القدس؟

تملك مجموعة من الدول الأجنبية أكثر من مئتي معلم معماري أثري في القدس، وتتنوع ما بين الكنائس والأديرة والمراكز الثقافية والمدارس والمشافي وبيوت الضيافة، وتدير هذه الأملاك الحكومات أو الإرساليات التبشيرية.

وتعتبر بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وأميركا واليونان وروسيا وإسبانيا، من أبرز الدول الأجنبية التي تمتلك مباني تاريخية في القدس، وتاليا إطلالة على أبرز المباني التابعة لهذه الدول في البلدة القديمة أو خارجها.

إيطاليا

تأتي إيطاليا في مقدمة الدول الأوروبية التي تمتلك عدة مبان مهمة، منها مجمع الآباء الفرنسيسكان المعروف باسم "مجمع الأرض المقدسة"، وهو من أقدم المباني في القدس، ويقع على يسار الداخل إلى البلدة القديمة عبر باب الجديد.

ويعود بناء المجمع إلى القرن التاسع عشر على أرض استأجرها الآباء الفرنسيسكان من الحكومة العثمانية، تبلغ مساحتها 64 دونما وتتضمن مجمعا اقتصاديا فيه مطبعة ومنجرة ومحددة بالإضافة لمقر للرهبان يعلوه برج ودير ومدرسة (تيراسنطة)، وقد اندثرت المنجرة والمحددة وتحولت لاستخدامات أخرى فيما بقيت المطبعة والمدرسة ومقر الرهبان والدير.

وبالإضافة إلى هذا المجمع، فإن الكثير من الكنائس والمباني يديرها الآباء الفرنسيسكان الإيطاليون في كل من جبل الزيتون، وبلدة العيزرية شرقي القدس، كما يديرون عدة مبان غرب المدينة.