قبة الأردبيلي.. معلم صوفي صفوي آيل للاندثار بالقدس

غرب باب الرحمة -أحد أبواب سور القدس والأقصى- ترتفع قبة الأردبيلي أو "التربة الصفوية" ثلاثة أمتار متمايزة عن بقية قبور مقبرة باب الرحمة شرق المسجد، وتتكون من بناء حجري مفتوح ذي أربعة أقواس، قوسين مكتملين في واجهته، واثنين غير مكتملين عن يمينه وشماله انتصفا عند نقطة الالتقاء بالسور، ليبدو البناء مستندا من الخلف بالكامل على السور كأنه اندمج به.

تتمايز قبة الأردبيلي (يسار الصورة) عن القبور في مقبرة باب الرحمة الأثرية مشكلة معلما مهما ملاصقا لسور القدس (الجزيرة)

تآكل وإهمال

بطول ثمانية أمتار وعرض أربعة وحجارة متآكلة تتخللها حشائش صفراء، تحاول قبة الأردبيلي الصمود متكئة على السور المتآكل أصلا، كأنهما يشكوان لبعضهما الإهمال وشح الترميم في ظل عوامل الزمن من طقس واحتلال.

ويؤكد الباحث محمد عرامين الذي درس المقابر في القدس وعاين البناء ميدانيا، أن قبتين قصيرتين كانتا تعلوانه، لكن جزءا من القبة الجنوبية تهدم مع السقف، مضيفا أن حالته الراهنة لن تسمح بصموده طويلا.

ويقول عرامين إن البناء يحوي داخله خمسة قبور مدمرة تماما لم يبق منها إلا أكوام حجارة وشواهد مكسرة، باستثناء قبر تحت القوس الشمالي للقبة مباشرة محاط بسياج حديدي، لم يُعرف صاحبه.

يؤكد مدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو -للجزيرة نت- أن قبر علاء الدين الأردبيلي يوجد تحت القبة أو في الحجرات الأرضية أسفلها، وأضاف أن حجرة أرضية للدفن توجد تحت القبة الجنوبية، متوقعا وجود حجرة أخرى إلى جانبها، ويفسر ذلك بأن الحجرتين كانتا ظاهرتين وقامت عليهما القبة الأصلية في العهد المملوكي، لكنهما طمستا وبنيت فوقهما القبة الحالية في العهد العثماني بعد تدمر الأولى.

في واجهة قبة الأردبيلي لوحة حجرية ذات خمسة أسطر، ذكرها المستشرق السويسري ماكس فان برشم عام 1900 في أحد كتبه، ونُقش عليها بخط الثلث العربي "هذا قبر الإمام المحقق والحبر المدقق جامع الشريعة والحقيقة الشيخ علاء الدين بن أبو الحسين علي الأردبيلي، توفي سنة اثنين وثلاثين وثمانمائة (832 هـ) ثم انهدمت هذه القبة مكرور الأعوام فجددها من ذريته أفضل الفضلا والي الدين الشهير بابن الكواكبي القاضي بالعساكر.. في الدولة العثمانية سنة ثلاثة وثلاثين وما بعد الألف (1033 هـ)".

تحتوي قبة الأردبيلي على خمسة قبور مكسرة مدمرة الشواهد يرجح أنها تعود إلى ما قبل العهد العثماني (الجزيرة)

من الأردبيلي؟

يقول مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل إن علاء الدين الأردبيلي هو "ابن الشيخ العابد المسلك صدر الدين بن الشيخ صفي الدين الأردبيلي العجمي، وكان والده من أعيان الصالحين ببلده ويقال إنه شريف علويّ".

ينحدر علاء الدين الأردبيلي من أردبيل في شمال غرب إيران على الحدود مع أذربيجان، حيث تولى الزعامة الروحية للطريقة الصفوية بعد أبيه صدر الدين الذي ورثها بدوره عن والده صفي الدين مؤسس الطريقة، والذي كان من أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام الشافعي وتجمّع حوله آلاف المريدين الذين تشيعوا فيما بعد مؤسسين الدولة الصفوية.

عُرف الأردبيلي بلقب "سياه بوش" -أي المسوّد- لأنه لازم ارتداء الثياب السوداء، كما لبث في الزعامة الروحية الصفوية 38 عاما تنقل فيه بين بلدان عديدة، حتى وافته المنية في القدس عن ستين عاما سنة 832 للهجرة/1428 للميلاد، ودُفن بمقبرة باب الرحمة وبنى أصحابه فوق قبره قبة كبيرة كمزار له.

تهدمت القبة لاحقا، حتى رممها ابن الكواكبي، وهو قاضي العساكر في الدولة العثمانية الذين بحث عن تراث أجداده من إيران، وأقام قبة الأردبيلي مرة أخرى بشكلها الذي ما زال قائما حتى اليوم.

رضوان عمرو: قبة الأردبيلي تواجه تهميشا متعمدا وغير متعمد (الجزيرة)

سرّ التهميش

يُقال إن قبة الأردبيلي كانت متقنة ببنائها الأصلي، في تصور يأخذ بعين الاعتبار مجمع وضريح وتكية جده الشيخ صفي الدين في أردبيل، والذي أدرج على قائمة التراث العالمي.

ورغم أهمية صاحب القبة وموقعها في القدس فإنها لم تحظ باهتمام على صعيد الترميم أو البحث والتوثيق منذ عهد الدولة العثمانية، وهو ما أرجعه رضوان عمرو إلى الحساسيات بين العثمانيين والصفويين بعد موت الأردبيلي، كما أن بعض الباحثين همشوا ذكر القبة لربطهم بينها وبين الشيعة الاثني عشرية.

ويضيف عمرو أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على مقبرة باب الرحمة أبقى القبة وإهمالها في الظل بعيدا عن الأضواء.

تتوسط واجهة القبة لوحة حجرية نقش عليها بخط الثلث تاريخ بنائها وترميمها (الجزيرة)

ثغرة أمنية

أتاح موقع القبة من سور المسجد الأقصى فرصا للمستوطنين للتسلل إليه، سواء عبر تسلق بنائها الذي قلّص المسافة نحو السور، أو عبر التسلل أسفل الأرض من خلال الحجرات السفلية، وقد شهد المسجد حوادث عدة تطلبت تعيين دائرة الأوقاف الإسلامية حارسا فوق برج باب الرحمة لمراقبة الجدار الشرقي وقبة الأردبيلي بالذات.

يعدد عمرو محاولات التسلل فيبدؤها من عام 1984، حيث لاحظ أحد حراس الأقصى حبلا ملفوفا على مسننات السور من الداخل قرب قبة الأردبيلي، فارتاب واستمر بمراقبة الموقع، واستطاع كشف ثمانية مسلحين إسرائيليين رفقة قنابل وأسلحة حاولوا الدخول بها إلى الأقصى.

وحصلت محاولات اقتحام كثيرة جمعيها عبر القبة من خلال سلالم وحبال، كان آخرها عام 2016 حيث كشف الحراس عن بداية تنقيب في سور الأقصى بهدف اختراقه عبر الحجرة الجنوبية أسفل قبة الأردبيلي.