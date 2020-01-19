البث الحي
ابحث

بالفيديو.. الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري أسبوعا عن الأقصى ويستدعيه مجددا للتحقيق

الشيخ صبري تعرض عدة مرات للإبعاد من الأقصى والمنع من السفر (الجزيرة)
الشيخ صبري تعرض عدة مرات للإبعاد من الأقصى والمنع من السفر (الجزيرة)

قررت إسرائيل اليوم الأحد إبعاد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس عن الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وطالبت سلطات الاحتلال الشيخ صبري بالحضور مجددا السبت المقبل للتحقيق معه مجددا، مع إمكانية إبعاده أسبوعا آخر عن "الأقصى" في حال قيامه بما يزعم الاحتلال أنه تحريض ضده في خطب الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ في مدينة القدس، وطلبت منه الحضور للتحقيق بمركز شرطة "القشلة" في تمام الواحدة ظهرا.

وقامت شرطة الاحتلال بالتحقيق مع صبري ووجهت له تهم التحريض عبر خطب الجمعة في المسجد الأقصى، وسألته عن الفتره الزمنية التي شغلها خطيبا به، وأبلغته قرارها بإبعاده عن المسجد مدة أسبوع وسلمته استدعاء للتحقيق معه السبت القادم في ذات المركز.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت منذ ساعات الصباح إجراءاتها بحق المقدسيين في عدة أحياء، ونصبت عددا من نقاط التفتيش بمنطقة كنيسة الجثمانية قرب القدس القديمة، وفي بيت حنينا، وسلوان، ورأس العامود. ودققت في هويات المقدسيين، ونكّلت بعدد من حملة هويات الضفة الغربية. 

كما اقتحمت شرطة الاحتلال عدة محلات تجارية في سلوان، وسط عمليات تفتيش للمركبات المارة هناك.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
صبري: لا مبرر لمنعي من السفر
الشيخ صبري يحذر من قروض تهدف إلى تسريب عقارات القدس
الشيخ صبري: سندافع عن قدسنا بكل ما نملك
الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر
أهم الأخبار
المزيد من القدس
بالفيديو: رغم قيود الاحتلال.. "فجر الكرامة" يجمع آلاف المصلين بالأقصى
بالفيديو- محمد العجلوني.. نصير الأقصى وعاشقه
قطار العودة في غزة.. رحلة رمزية تحاكي القدس
لتغيير الهوية الديمغرافية بالقدس.. ارتفاع وتيرة هدم منازل الفلسطينيين