بالفيديو- محمد العجلوني.. نصير الأقصى وعاشقه

صالح زغاري-القدس المحتلة

محمد العجلوني شاب من مدينة القدس المحتلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عُرف بعشقه المسجد الأقصى، والمداومة على الصلاة فيه يوميا من الصباح وحتى صلاة العشاء.

ويعد محمد (21 عاما) من المدافعين الأوائل عن المسجد الأقصى؛ ففي كل وقفة وهبة كان محمد في الصف الأول من المدافعين عنه؛ ينصر الأقصى بوقفته ودعائه المميز ودموعه الصادقة النابعة من القلب.

جميع رواد المسجد الأقصى يكنون حبا خاصا لمحمد، الذي عُرف بطيبته ومحبته للجميع، ومساعدة المصلين دائما، فهو لا يتوانى أبدا عن خدمة المصلين، وتحديدا عند باب الرحمة الذي يقضي فيه أغلب أوقاته.