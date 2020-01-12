قطار العودة في غزة.. رحلة رمزية تحاكي القدس





رائد موسى-غزة

في خطوة رمزية لاقت ترحيبا وإعجابا من الجمهور، دشنت مدينة ترفيهية في جنوب قطاع غزة قطارا معلقا، يسير فوق مدينة تحاكي القدس المحتلة، تتجسد فيها أبرز المعالم الدينية والتاريخية، وأهمها المسجد الأقصى المبارك.

وينطلق القطار الذي أطلق عليه "قطار العودة" من محطة أطلق عليها "تل أبيب" أقيم أمامها مجسم لمسجد قبة الصخرة والرقم (99)، الذي يشير للمسافة التي تفصل نقطة انطلاق القطار عن مدينة القدس المحتلة وتقدر بـ99 كيلومترا.

وتمر رحلة القطار التي تسمى "العودة للديار"، بمدن داخل فلسطين التاريخية كحيفا ويافا وعكا والرملة، وصولا إلى "باب الساهرة" في باحات المسجد الأقصى، حيث جرى تجسيد مبنى ضخم يمثل مسجد "قبة الصخرة" ومن خلفه مفتاح ضخم يشير إلى تمسك الفلسطينيين بحق العودة.

مجسم قبة الصخرة يربط سكان غزة بالمسجد الأقصى بعد حرمانهم من زيارة القدس بسبب الحصار (الجزيرة)