محامو القدس.. نصير المعتقلين أمام محاكم الاحتلال



أسيل جندي-القدس المحتلة

يبدأ المحامي المقدسي مدحت ديبة يومه بمتابعة أسماء المعتقلين على يد قوات الاحتلال في القدس، ويتداول الأسماء على الفور مع خمسة من زملائه المحامين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن المقدسيين المعتقلين تعسفيا أمام المحاكم الإسرائيلية.



وشكل ديبة وزملاؤه معا فريقا للدفاع عن المقدسيين في المحاكم الإسرائيلية دون مقابل، كما يسارعون بزيارة هؤلاء المعتقلين في مراكز التوقيف، ثم يدافعون عنهم عندما يحين موعد الجلسات.

وينطلق أعضاء الفريق في عملهم من قناعة بأن هؤلاء المعتقلين يحتاجون دعما قانونيا غير مدفوع الأجر، من أجل مواجهة الظلم والعنصرية التي تتضاعف ضدهم يوما بعد يوم، معتبرين هذا العمل"وسام شرف يضعونه على صدورهم".

في شهر فبراير/شباط الماضي وخلال هبّة باب الرحمة شعر المحامون بضرورة تكاتفهم للدفاع بشكل جماعي عن المعتقلين في المحاكم، كما رابطوا مع الناس في المسجد الأقصى وصاروا مرجعية مهمة وسندا للمقدسيين.