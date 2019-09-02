تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية



أسيل جندي-القدس المحتلة

يحمل تحريض صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على "مدارس الإيمان" في القدس بعدا انتخابيا لكسب أصوات اليمين من جهة، ويمثل استهدافا لمدارس المقدسيين الذين يتصدون لمحاولات التهويد وطمس الهوية من جهة أخرى.

وزعم تقرير الصحيفة أن مدارس الإيمان الخاصة، التي تعمل بترخيص وزارتي القضاء والتربية والتعليم الإسرائيليتين في شرقي القدس منذ عام 1984 ويدرس فيها ثلاثة آلاف طالب وطالبة في خمسة فروع، "تدار من قبل جهات تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتتعاون مع منظمات وجمعيات تركية تعمل ضد وجود إسرائيل وتحرض عليها".

وهاجمت الصحيفة المدير العام لمدارس الإيمان الشيخ جميل حمامي، زاعمة أنه "ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومن مؤسسي حركة حماس في القدس"، وتطرقت إلى خطاب ألقاه عام 2013 تمنى فيه "المحرقة لكل من يؤمن بإمكانية التعايش مع الاحتلال الإسرائيلي".

كما امتد تحريض الصحيفة على المرافق والشخصيات التربوية المقدسية ليشمل رئيس مجلس أمناء مدارس الإيمان الشيخ عبد العظيم سلهب، وتحدثت عن منصبه رئيسا لمجلس الأوقاف في القدس، ودوره في هبة باب الرحمة، قائلة إنه "كان على رأس من قادوا تلك الأزمة".

وشمل التحريض أيضا الجمعيات التركية، وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن شبكة مدارس الإيمان تقيم علاقات وثيقة مع منظمات وجمعيات تركية مؤيدة لحركة حماس ودعمت في السنوات الأخيرة قيام انتفاضة ثالثة بتأييدها للعمليات الفلسطينية ضد المستوطنين.





مدارس الإيمان لها خمسة أفرع في القدس (الجزيرة )

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ويأتي تحريض الصحيفة في إطار التجاذب بين حزبي "البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا" الذي قال زعيمه أفيغدور ليبرمان إن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت ووزيرة القضاء السابقة إيليت شاكيد -وكل منهما من حزب البيت اليهودي- هما من منح التراخيص لمدارس الإيمان خلال فترة عملهما وزيرين.

ودخل وزير التربية والتعليم الإسرائيلي الحالي -المؤقت- رافي بيرتس على الخط، ووعد بـ"فحص المعلومات بدقة"، وقال إن "إجراءات صارمة ستتخذ قد تصل إلى حد إغلاق شبكة مدارس الإيمان إذا ثبت أن المعلومات المنشورة صحيحة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مانويل نحشون قوله إن "القنصلية التركية ومنظمة تيكا بالإضافة لجمعيات إنسانية واجتماعية تعمل في القدس ما هي إلا ذراع سياسية واقتصادية تعمل بتنسيق مع مكتب رجب طيب أردوغان الذي يحلم بأن يكون القائد الديني لكل المسلمين في العالم".

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن "معدل الدعم السنوي للمرابطين والمرابطات والمدارس والنوادي والجمعيات وترميم المنازل وإقامة المخيمات التعليمية لتعليم اللغة التركية بشرقي القدس يتعدى 40 مليون دولار سنويا".