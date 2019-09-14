مادلين عيسى.. "عزيزة الأقصى" تأبى التخلي عن الرباط

أسيل جندي-القدس المحتلة

تجسد الشابة الفلسطينية مادلين عيسى -الملقبة بـ"عزيزة الأقصى"- حالة ارتباط خاصة بالمسجد الأقصى، جعلتها تنذر نفسها له غير عابئة بالاعتقال والإبعاد اللذين تعرضت لهما على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولدت مادلين (27 عاما) في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني، وزارت المسجد الأقصى للمرة الأولى وهي في العاشرة من عمرها صحبة جدتها، لكنها انقطعت لسنوات عقب وفاة الجدة. وعن استئناف الزيارة، تقول "سمعت بتسيير حافلات مرتين أسبوعيا إلى المسجد الأقصى فسارعت لمرافقة المصلين، ولم يكن ذلك سهلا ولا مقبولا من العائلة وأهالي كفر قاسم الذين لا يتقبلون خروج فتاة من الفجر نحو مدينة أخرى وحدها".

مادلين مع مجموعة من الأطفال ضمن مشروع طلائع الأقصى الذي تنظمه (الجزيرة)

من المصاطب لحفلات الرباط

بعد عام من مواظبتها على التوجه إلى المسجد الأقصى، أخبر أحدهم مادلين بوجود مصاطب للعلم فيه، فشعرت أن حلمها بدراسة الشريعة قد اقترب.

وفي اليوم الأول لانضمامها إلى مصاطب العلم، اقتحم عضو الكنيست المتطرف موشيه فيجلين الأقصى في أبريل/نيسان 2014 وسط إجراءات مشددة من القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، وسمعت مادلين حولها تكبيرات المرابطات اللاتي يغطين وجوههن.

تقول مادلين "كنت الفتاة الوحيدة التي لا تغطي وجهها، مما دفع الشرطة الإسرائيلية لمحاولة اعتقالي، لكن المرابطات أخفينني بينهن وخرجت بسلام وعدت لمنزلي، وبدأت البحث في الإنترنت عن المكان وقضيته".

دفعت الحادثة مادلين إلى البحث والقراءة عن تاريخ الأقصى، فبدأت توثيق كافة الاعتداءات على المسجد ومصليه، فتعرضت للاعتقال والإبعاد مرات عدة.

تقول الفتاة "بداية الرحلة كانت قاسية لأن عائلتي وأهالي كفر قاسم لم يتقبلوا خروجي فجرا نحو القدس.. كان الطقس باردا والحافلة التي تنطلق نحو الأقصى تخرج من قرية مجاورة، وهذا صعب المهمة، لكنني صممت على الرباط".

وتضيف أنها بذلت ما بوسعها للتملص من اعتقالها داخل الأقصى أو على بواباته، وحرصت لمدة عام ونصف على دخول المسجد والخروج منه في ساعات الازدحام، وبينما اعتقلت معظم المرابطات وأبعدن عن الأقصى بقيت وحدها تقارع المستوطنين وتصدح حنجرتها بالتكبيرات رفضا للاقتحام.