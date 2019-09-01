صفقة بين نتنياهو وفيغلين ضحيتها الأقصى

أسيل جندي-القدس المحتلة



تكشف تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس حزب "هوية" اليميني المتطرف موشيه فيغلين خلال اجتماعهما الخميس الماضي السر وراء انسحاب الأخير من منافسة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وإدماج حزبه مع الليكود رغم علاقتهما المتوترة، خاصة بعد تحريض نتنياهو ضد فيغلين لمرات ووصفه إياه بـ"الخصم الشرس".

وعقب اجتماع الخميس أعلن فيغلين انسحاب حزبه من الانتخابات المقبلة لصالح الليكود مقابل عدة امتيازات يمنحها نتنياهو لفيغلين وحزبه وقع عليها الطرفان، ومن المتوقع أن يصادقا عليها بشكل نهائي الأسبوع المقبل.

وتتضمن هذه التعهدات "منح امتيازات خاصة لجماعات الهيكل المتطرفة، منها تحسين الخدمات والمعلومات، وتقصير فترة انتظار اليهود أمام جبل الهيكل، وتسهيل اقتحاماتهم وإطالة مدتها، وإحضار لافتات وأدوات تعريفية خاصة بهم في الأقصى"، إلى جانب تعهد آخر وقع عليه نتنياهو بمنح فيغلين حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة.

ورحب اتحاد منظمات الهيكل بهذه التعهدات واعتبرها أكبر إنجاز سياسي يحققه منذ عام 1967. وأكد المتحدث باسم الاتحاد فريد أساف أن هذا القرار سيضمن زيادة أعداد اليهود المقتحمين للأقصى ويحسّن من سبل وطريقة الاقتحامات للأقصى.

