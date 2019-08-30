دعما للقدس وفلسطين.. مخيم للأطفال المقدسيين بالمغرب

نظّمت وكالة بيت مال القدس الشريف في المغرب مخيما شارك فيه خمسون طفلا مقدسيا، ضمن مشاريعها التي تستهدف مدينة القدس والمقدسيين.

وأتاحت هذه المبادرة للأطفال المقدسيين التعرف على مدن المغرب وتاريخه، والتعريف بثقافتهم الفلسطينية، مع تسليط الضوء على جوانب من معاناتهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي.



وقد تعرف أطفال القدس إلى العاصمة المغربية ومعالمها المميزة، إلى جانب مدن الشمال مثل طنجة وتطوان وغيرهما، وعرّفوا في هذه الجولات أشقاءهم في المغرب على حكايات تروي تاريخ فلسطين، ومعاناة شعبها مع الاحتلال وممارساته.