الأولى من نوعها.. "القدس ماليزيا" تطلق موسوعة الأقصى الإلكترونية

"أقصى بيديا" انطلق بأربع لغات لمواجهة المزاعم الإسرائيلية فيما يخص القدس والأقصى (الجزيرة)

وحضر الاحتفال الذي جرى في فندق بوترا بالعاصمة كوالالمبور جمع غفير من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والإعلامية، وضيوف من عدة دول من جنوب شرق آسيا، من بينهم ضيوف من إندونيسيا وسيرلانكا وتايلاند.

وتضمن الحفل عرض كلمة مسجلة لخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، عبر فيها عن تقديره لجهود مؤسسة القدس في إطلاق الموسوعة، شاكرا القائمين عليها ومذكرا بأهمية المسجد الأقصى المبارك وضرورة تضافر الجهود لحمايته من صلف الاحتلال الإسرائيلي.

وسينطلق الموقع بأربع لغات هي الماليزية والإندونيسية والإنجليزية والعربية، وستضاف لاحقا أربع لغات أخرى من بينها التايلاندية والتاميلية، ليكمل الموقع ثماني لغات.

عكرمة صبري في تسجيل له عبّر عن تقديره لجهود مؤسسة "القدس ماليزيا" في خدمة الأقصى (الجزيرة)

ويشتمل الموقع على عدد وافر من الأقسام المعرفية ومكتبات متعددة عن الأقصى -كتبا وفيديو ووثائق وصورا- وتطبيقات تفاعلية لاكتشاف معالم الأقصى، وخط الزمن لرصد أيام المعاناة والأقصى تحت الاحتلال ونافذة "اسألنا" لاستقبال أسئلة الجمهور عن الأقصى.

وقال رئيس مؤسسة القدس ماليزيا شريف أبو شمالة في كلمة له خلال الاحتفال، "لقد كان الباعث على إطلاق هذا المشروع الكبير ما وجدناه من نقص كبير وخطير في المعارف والمعلومات المنشورة عن المسجد الأقصى على الإنترنت باللغات الأجنبية سواء في الكم أو النوع، وخصوصا باللغات المحلية في جنوب وجنوب شرق آسيا، لدرجة أن وجدنا بعض المواقع الإسلامية في هذه البلدان تنقل رواية خرافية عن مصادر صهيونية".

وتنشط مؤسسة "القدس ماليزيا" في مجال التوعية والتثقيف بقضية القدس والمسجد الأقصى في جنوب وجنوب شرق آسيا بالتعاون مع منظمات محلية وأخرى في إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا.