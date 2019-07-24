جولة بالبلدة القديمة.. هكذا احتفلت عائلات مقدسية بنجاح أبنائها

مبادرة فريدة من نوعها، هكذا وصفها كل من قرأ عنها من خلال منشور على صفحة القواسمي على فيسبوك، إذ اعتاد المقدسيون على دعوتهم لحضور حفل داخل قاعة أفراح أو في المنزل للتهنئة بالنجاح، لكن هذه هي المرة الأولى التي يدعون فيها للتهنئة بهذه المناسبة عبر جولة في البلدة القديمة وحولها.

الجزيرة نت حضرت مع ضيوف القواسمي، وواكبت توافد عشرات المهنئين وأهالي طلبة ناجحين جلبوا معهم الحلويات لتوزيعها على المشاركين في الجولة.

عن سبب إطلاق مبادرته، قال الروائي المقدسي عيسى القواسمي إنه سمع تهامس الناس حوله عن رغبتهم في الاحتفال بأبنائهم وبناتهم الناجحين، لكن التكاليف المادية الباهظة للاحتفال بالقاعات تجعلهم يترددون كثيرا.