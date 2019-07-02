عليا نسيبة.. مقدسية نذرت حياتها للتعليم ومحاربة التهويد

سارة الدجاني-القدس

تزخر ذاكرة المعلمة عليا نسيبة (92 عاما) بذكريات ستة عقود أمضتها في جهاز التعليم بمدينة القدس، عاشت خلالها تتابع النكبات على المدينة، فآثرت أن تكون ضمن حماة المنهاج المدرسي من التهويد بعد الاحتلال عام 1967، واضطلعت بـ"تربية جيل من الفتيات القويات العاشقات لوطنهن ولمدينتهن".

ولدى زيارتها في بيتها الواقع على بعد عشرات الأمتار من أسوار المسجد الأقصى في حي واد الجوز المقدسي، بدا تعب العقود الست التي أمضتها في مجال التربية والتعليم واضحا عليها، لكنها لا تكف عن التبسم وهي تسترجع مسيرتها طالبة ثم معلمة ثم مديرة مدرسة.

ولدت عليا إبراهيم نسيبة عام 1927 لعائلة مقدسية عريقة، ومنذ نعومة أظفارها مكّنها شغفها بالتعلم والتعليم من الالتحاق بالمدرسة المأمونية طالبة رسمية، وهي لم تتجاوز الرابعة من عمرها بعد.

نبوغ مبكر

سبقت عليا بنات جيلها ووجدت نفسها بين طالبات يكبرنها بعدة سنوات في الكلية الإنجليزية بالقدس الغربية، عندما كانت فلسطين ترزح تحت الانتداب البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي، وتخرجت عام 1940 بعد أن نالت الثانوية العامة "المترك"، وهي شهادة لم يكن يسمح إلا للمتفوقين بخوض امتحانها.

تتابع حديثها قائلة "أكملت بعدها عامين آخرين في قسم التربية والتعليم التابع للكلية حتى حصلت على شهادة تسمح لي بأن أكون معلمة في المدارس عندما كان عمري 18 عاما، لكنني لم أجد شاغرا في القدس بعد تخرجي، وعملت في إحدى مدارس مدينة الخليل عام 1942".

سرعان ما عادت نسيبة إلى مدرسة المأمونية التي درست فيها المرحلة الابتدائية، وهناك درّست مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات لمدة خمس سنوات، حتى حلّت نكبة فلسطين عام 1948.

وعلى وقع مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية، وجدت نسيبة نفسها مع آلاف الفلسطينيين في سوريا إبان النكبة، ومكثت هناك ثلاث سنوات قبل أن تتمكن عائلتها من العودة إلى القدس عندما كانت تحت الحكم الأردني الذي استمر حتى احتلال المدينة عام 1967.

وعن تلك المرحلة، تقول "كانت فترة صعبة مليئة بالضياع، لم أعمل في ذلك الوقت لمدة عامين كاملين، وفي كل يوم كنّا نقول سنعود غدا إلى القدس".