"إنه الجحيم".. بيروقراطية إسرائيل كابوس في وجه المقدسيين

غم أحد الأحكام القضائية، لا يزال الفلسطينيون بالقدس الشرقية يُجبرون على الانتظار في طوابير مهينة للحصول على الخدمات الأساسية مثل تسجيل المواليد والوفيات ويخضعون لإجراءات تفتيش مذلة.

ورد ذلك بتقرير طويل نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ناقلا عن السكان وعدد من محاميهم بالفرع الوحيد للداخلية الإسرائيلية بالقدس الشرقية القول إن المسؤولين يتباطؤون عن قصد في أداء عملهم بالفرع حتى يجعلوا حياة الفلسطينيين غير محتملة وإجبارهم على مغادرة القدس الشرقية.

وذكر التقرير أن المنسق مع مركز "هاموكد" للدفاع عن الأفراد بالقدس إيريز فاغنر- الذي رفع دعوى أمام المحكمة العليا في محاولة لتحسين الوضع- وصف الحال بأنه "جحيم ليس إلا".

ووصف التحديات التي يواجهها سكان القدس الشرقية في فرع الداخلية "يُسمى فرع وادي الجوز" بأنها جزء يسير من متاهة الاحتلال الذي جعل حياة الفلسطينيين كابوسا من البيروقراطية لعقود من السنين.

وثائق لا تحصى

ونتيجة لهذا الاحتلال الذي بدأ عام 1976، يحصل كل فلسطيني يولد بالقدس الشرقية على إقامة مؤقتة، وهو ما يجعله بلا دولة تماما. وحتى التمسك بهذه الإقامة المؤقتة يمثل مشكلة لحاملها. فإحدى العقبات القانونية وسط أخرى كثيرة أن يثبت المقدسي بشكل مستمر أن المدينة "مركز حياته" وذلك بإبراز عشرات الوثائق بما فيها عقود إيجار المسكن، وقصاصات استلام المرتب، وفواتير الكهرباء والماء، وإيصالات الضرائب... إلخ.

ويجب تسجيل الأطفال مقيمين بالقدس الشرقية حتى يُسمح لهم بدخول المدارس المحلية والحصول على تأمين صحي، وعلى الأزواج تسجيل زواجهم حتى يُسمح لهم بالعيش معا بالمدينة.