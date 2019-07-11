عائلة أبو عصب المقدسية تروي قصة استيلاء المستوطنين على منزلها

أسيل جندي-القدس المحتلة

ما زال المقدسي حاتم أبو عصب يذرف دموعه على منزله الذي أخرج منه بالقوة لصالح الجمعيات الاستيطانية قبل خمسة أشهر حيث طردته هو وأسرته خارج سور القدس التاريخي.

ولد الأربعيني أبو عصب في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس، وترعرع وكبر بين أزقتها ثم تزوج بابنة جيرانه قبل عقدين وأنجبنا ستة من الأبناء.



عاش الزوجان حياة رغيدة قبل استئناف الجمعيات الاستيطانية ضغوطاتها عليهما بهدف إخلاء منزلهما الذي استأجرته عائلة أبو عصب من دائرة "حارس أملاك العدو" الأردنية عام 1952.

وفي المنزل الذي استأجره في حي وادي الجوز بالقدس تحدث للجزيرة نت عن تاريخ العائلة قائلا إن جده لأبيه عاش قبل النكبة في حي البقعة أحد أرقى الأحياء التي وقعت في القدس الغربية بعد عام 1948.

هُجّر الجد وانتقل للعيش في غرفة بجوار مسجد الشيخ لولو في البلدة القديمة بالقدس حتى جاءه الجيش الأردني وأخبره بوجود منزل يمكنه استئجاره بقيمة 18 دينارا أردنيا سنويا في عقبة الخالدية، وهكذا انتقل للعيش هناك في عقار يعود تاريخيا لعائلة نسيبة التي أجّرته لسيدة يهودية لمدة 99 عاما.