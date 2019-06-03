سيدة ترفع علم فلسطين وسط مسيرة بالأعلام للمستوطنين بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينية من أصل تونسي لرفعها علم فلسطين وسط مجموعات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى أمس.

ووقفت السيدة هالة الشريف "أم النور" وسط حشود المستوطنين في باب العامود وهم يؤدون ما تعرف بمسيرة الرقص بالأعلام السنوية، في ذكرى ما يسمونه "يوم القدس" أو "يوم توحيد شطري القدس الشرقي والغربي"، لكن القوات الإسرائيلية اعتقلتها على الفور.

وكانت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى أمس تحت حماية قوات الاحتلال.

وتعرّض عدد من المصلين المعتكفين داخل المسجد الأقصى للضرب خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال لدى تصدي المعتكفين لمئات المستوطنين. واعتقلت قوات الاحتلال نحو خمسين فلسطينياً، منهم أكثر من أربعين مقدسياً، ومصلون أجانب، ومجموعة من المعتكفين.