المعتكفون في الأقصى يتصدون لاقتحامات المستوطنين وشرطة الاحتلال

اندلعت مواجهات عنيفة بين المعتكفين في المسجد الأقصى المُبارك وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، بعد السماح لمئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد.

وسمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى تسع مرات خلال ساعة واحدة، وأفاد مسؤول الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد المبارك وصل 850.

وقبيل السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، اقتحمت القوات الخاصة المصلى القبلي واعتدت على المصلين بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وأقدمت على إغلاقه بالسلاسل الحديدية بعد محاصرة المعتكفين داخله.

وأمس دعا ناشطون مقدسيون إلى مواصلة الاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك وباحاته، لصد اقتحامات دعت إليها منظمة "جبل الهيكل" الإسرائيلية.



وكانت منظمة "جبل الهيكل" دعت عبر موقعها الإلكتروني جميع المستوطنين إلى اقتحام الأقصى اليوم، وقالت إنه سيتم التجمع عند باب المغاربة قبل فتحه صباح الأحد، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الاقتحامات الجماعية للمسجد المبارك.