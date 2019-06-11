مستوطنون يضعون يدهم على فندقين وبيت بالقدس.. والكنيسة اليونانية متهمة

جمان أبوعرفة-القدس المحتلة

عبر باب الخليل وعلى يسار المدخل الغربي الرئيسي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، يقع فندقا "البتراء" و"نيو إمبريال" اللذان شُيّدا منذ أكثر من قرن لاستقبال السياح الوافدين إلى المدينة، لكنهما منذ اليوم سيستقبلان فقط جموع المستوطنين وأفراد جمعية "عطيرت كوهنيم" التي صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على صحة بيع الفندقين لها.

وجاءت تلك المصادقة بعد رفض المحكمة استئناف الكنيسة اليونانية أمس الاثنين التي قالت إن أفرادا منها سربوا العقارات دون إذن وعلم من الكنيسة، لتختم معركة قانونية حول تلك العقارات بدأت منذ 14 عاما.

أصل الحكاية

فاحت رائحة التسريب عام 2005 في عهد البطريرك إيرينيوس الذي جرت الصفقة في عهده والذي أقيل لاحقا واستلم مكانه البطريرك اليوناني ثيوفيولوس الثالث، وأشارت أصابع الاتهام وقتها إلى أمين الصندوق السابق في بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس نيكولاس باباديموس الذي أوكل إليه إيرينيوس جباية أموال العقارات، لكنه استغل منصبه في تسريبها إلى الجمعيات الاستيطانية.

وتضمنت الصفقة تأجير فندقي البتراء ونيو إمبريال وبيت في حي المعظمية قرب باب حطة لمدة 99 عاما لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم". ويقول عضو المجلس الأرثوذكسي في فلسطين والأردن أليف صباغ للجزيرة نت إن باباديموس هرب بعد الصفقة إلى اليونان حاملا معه أموالا ومجوهرات كثيرة حصل عليها من المستوطنين.

بدوره قدم إيرينيوس شكوى ضد باباديموس للشرطة اليونانية آنذاك، كما تبرأ المجمع المقدس للكنائس من تلك الصفقة وطالبوا بإبطالها وأكدوا عدم قانونيتها. ويذكر صباغ أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة قانونية من المحامي إلياس خوري وجواد بولص وآخرين، خرجت بتقرير يثبت براءة إيرينيوس.