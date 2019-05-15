علي طعمة.. حكاية مقدسي بدد الاحتلال أحلامه

أسيل جندي-القدس المحتلة

في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى يوجد ركام منزل المقدسي علي طعمة (37 عاما) الذي تمكن مؤخرا بمساعدة تركية من إزالته خوفا من إقدام بلدية الاحتلال في القدس على إغراقه بمزيد من المخالفات.

توقفت في المكان شاحنة كبيرة غطت المدخل لتتم تعبئة الركام بها، وفي الداخل جرافتان تزيلان ما تبقى من أحلام الأسرة المقدسية التي لم تنعم بمنزلها المرمم سوى عام واحد.

بصعوبة تمكنا من دخول منزل ابن عمه، الذي يعيش فيه علي طعمة مؤقتا، وعند سؤالنا عنه أجابونا بأنه نائم، دُهشنا من الإجابة، خاصة أن ضجيجا كبيرا يصاحب وضع الركام في الشاحنة.

قطع شقيق علي دهشتنا بقوله "علي يمر بظروف نفسية صعبة جدا منذ هدم منزله، وهو نائم لأن إزالة ركام المنزل المهدوم اليوم ذكره باقتحام جرافات الاحتلال منزله قبل عام لهدمه".

استقبلتنا زوجة علي بابتسامة هادئة تخفي خلفها توترا دفعها مرارا للتردد على النوافذ المطلة على منزلها المهدوم، تطيل النظر إلى بقايا أثاثها الذي اختلط بالإسمنت والحجارة ثم تعود لتداعب طفلتها التي لم تكمل عامها الأول وتردد بين حين وآخر "الحمد لله على كل حال".