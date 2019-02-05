بالبحث العلمي.. طلبة القدس يقاومون قسوة الاحتلال وتجهيله

أسيل جندي-القدس المحتلة



كخلايا النحل بدا طلاب وطالبات القدس في المرحلة الابتدائية، خلال التفافهم حول بحوثهم العلمية في المسابقة التي أقامتها مؤسسة فيصل الحسيني، ضمن مشروع التطوير الشامل لـ 15 مدرسة بالمدينة المقدسة.



مها الكرد من مدرسة بنات الروضة الحديثة عملت وزميلاتها على بحث علمي حاز على جائزة الصف السادس، وحمل عنوان "أثر استخدام أنواع مختلفة من الخل على ارتفاع قياس غاز ثاني أكسيد الكربون" وسجلن نتائج مختلفة باستخدام الخل الأبيض وخل التفاح وخل الثوم و"البيكنغ باودر" وغيرها من المواد خلال البحث.



وتقول الباحثة الناشئة "سعيدة بكل خطوة مررت بها منذ انضمامي العام الماضي لهذا المشروع حيث اكتسبت مهارات جديدة سأستفيد منها مستقبلا، كما أن الانشغال بالبحوث العلمية ساعدني في الخروج من ضغوطات نفسية صعبة، كوني أعيش في حي الشيخ جراح ومنزلي مهدد بالإخلاء لصالح المستوطنين".



على طاولة أخرى، ينهمك الطالب في الصف الخامس بمدرسة المطران صلاح الدين نيروخ مع زملائه في كتابة نتائج بحثهم العلمي، المتعلق بقياس شدة التيار الكهربائي باستخدام ثلاثة متغيرات هي الرصاص والحديد والمغنسيوم.

الطلبة المشاركون في مسابقة البحث العلمي (الجزيرة)

المكتشفون الصغار

شرح نيروخ خطوات بحثهم العلمي كعالم صغير بعد إخبار الجزيرة نت أن فرقته تسمى "المكتشفون الصغار" وبعد إنهاء المقابلة سارع عائدا إلى طاولته لوضع اللمسات الأخيرة على البحث، وقبل مغادرته قال "برنامج البحث العلمي في العلوم الطبيعية علمني الصبر والتعاون، وطور لدي التركيز وروح العمل الجماعي".



تنافست في المسابقة -التي خصصت لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي- 14 فرقة من سبع مدارس حكومية وخيرية وخاصة فلسطينية، ورافق معلمو ومعلمات العلوم طلبتهم خلال البحوث ومن بينهم المقدسية تماضر فلوة.



وفي حديثها للجزيرة نت قالت تماضر إن هذا المشروع ساهم بتغيير أساليب تعليم الطالبات مادة العلوم ودفعهن للتفكير كباحثات "وبمساندة هذا المشروع سنتمكن من إنتاج جيل قادر على الابتكار لا يؤمن بالحقائق المطلقة، ويسعى لإعادة النظر بها وتحليلها من جديد".



وأضافت المعلمة أن الكثير من النظريات التي اعتبرت من المسلّمات قديما جاء علماء وأثبتوا عدم صحتها حديثا، وهذا ما تتعلمه طالبات القدس في البحوث العلمية مع مؤسسة فيصل الحسيني.

التجربة العملية والبحث عن المعلومة يخفف من ضغوط الاحتلال على أطفال القدس (الجزيرة)

أما ديمة الحلواني مستشارة البحوث العلمية في العلوم الطبيعية بمؤسسة فيصل الحسيني فقالت إن محددات تقييم البحوث العلمية المقدمة للجنة التحكيم هي: القدرة على استخدام لغة علمية، ومعرفة الطلبة بخطوات البحث، والتوثيق السليم لمعلومات النظرية، بالإضافة لصحة سؤال البحث وجودة تصميمه وصحة احتساب وعرض النتائج، وأصالة الفكرة.



وتطرقت المستشارة إلى أن الطلبة المشاركين لم يكونوا على علم بالأدوات التي ستوفرها مؤسسة فيصل الحسيني لهم لإجراء التجارب، وقبيل شروعهم ببحوثهم انطلقوا لاختيار الأدوات المعدنية والكهربائية والمواد الصلبة والسائلة وأدوات القياس والبطاريات وغيرها لتنتج عنها بحوث مختلفة.



وقد ذهبت جائزة الصف الرابع لفريق "العالمة الصغيرة" عن بحث "مقارنة كمية السكر في خمسة سوائل مختلفة" وفريق "نجوم العلوم 1" عن بحث بعنوان "مقارنة مدى تفاعل بيكربونات الصوديوم مع أربعة أنواع سوائل حامضية".



أما جائزة الصف الخامس فحصدها فريق "العلماء الصغار" عن بحثهم "مقارنة مدى تفاعل بيكربونات الصوديوم مع أربعة أنواع خل مختلفة" وذهبت جائزة الصف السادس لـ "باحثات المستقبل 1" عن "أثر استخدام أنواع مختلفة من الخل على ارتفاع قياس غاز ثاني أكسيد الكربون".

بعض الفرق المشاركة بمسابقة البحث العلمي التي نظمتها مؤسسة فيصل الحسني بمركز يبوس الثقافي (الجزيرة)

تطوير شامل

المديرة التنفيذية لمؤسسة فيصل الحسيني فدوى الحسيني قالت للجزيرة نت إن هذه المسابقة تندرج تحت إطار مشروع التطوير الشامل لـ 15 مدرسة في القدس، ويتضمن المشروع عناوين عريضة لستة برامج حول الأجواء الديمقراطية في المدرسة، وحقوق الطفل والتعليم الجامع والبحث العلمي في العلوم الطبيعية والاجتماعية والتاريخ بالإضافة للتكنولوجيا.





ويتضمن برنامج التكنولوجيا "الروبوت" وعلى الطلبة المنتسبين لهذا البرنامج تطوير روبوت يعالج مشكلة ما، والفكرة ارتبطت هذا العام بتطوير روبوت للإنقاذ في حالة الكوارث الطبيعية بحيث يتدخل لإنقاذ الضحية دون تدخل بشري.





ويستهدف مشروع التطوير الشامل لمدارس القدس أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة ويموله الاتحاد الأوروبي بمساهمة من بنك فلسطين.

فدوى الحسيني: تفاعل أطفال القدس مع البرامج العلمية رغم ضغوط الاحتلال إنجاز كبير (الجزيرة)

وعن أهمية نشاطات المشروع لطلبة المدينة المقدسة، قالت فدوى الحسيني إن هؤلاء الأطفال يتعرضون لضغوطات كثيرة ويشهدون يوميا على انتهاكات كثيرة كهدم المنازل والانتظار على الحواجز العسكرية والمرور بالجدار العازل وغيرها.