باب الرحمة في الأقصى لا يزال مفتوحا

وجاء إعلان بكيرات بعد أن نقلت القناة الرسمية في التلفزة الإسرائيلية خبرا حول قرار اتخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإغلاقه ومنع استخدامه، حيث تبين أن القرار قديم، وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحفظت عليه خشية انفجار الوضع في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية.

وتتواصل الاتصالات بين إسرائيل والأردن من أجل التوصل إلى تسوية تبدد التوتر. ولم يطرأ جديد بخصوص المصلى في باب الرحمة بعد فتحه من قبل حشود المصلين يوم الجمعة الماضية.