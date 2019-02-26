باب الرحمة في الأقصى لا يزال مفتوحا
أكد نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس الدكتور ناجح بكيرات أن مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى لا يزال مفتوحا، وأن العمل جار من أجل الترميم .
وجاء إعلان بكيرات بعد أن نقلت القناة الرسمية في التلفزة الإسرائيلية خبرا حول قرار اتخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإغلاقه ومنع استخدامه، حيث تبين أن القرار قديم، وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحفظت عليه خشية انفجار الوضع في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية.
وتتواصل الاتصالات بين إسرائيل والأردن من أجل التوصل إلى تسوية تبدد التوتر. ولم يطرأ جديد بخصوص المصلى في باب الرحمة بعد فتحه من قبل حشود المصلين يوم الجمعة الماضية.
وفي تعقيبه على ذلك، قال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للجزيرة نت إن مجلس الأوقاف الإسلامية قرر إعادة فتح مصلى باب الرحمة أمام المصلين وقراره هو النافذ في المسجد الأقصى.
وأضاف "نحن لا يعنينا قرار نتنياهو ولا غيره.. ستقام الصلوات اليوم في المصلى كما الأيام الماضية".
وحسب الكسواني فمن المتوقع أن تدخل اليوم مواد الترميم وفور دخولها ستشرع الأوقاف في إعادة ترميم المصلى.
يذكر أن نتنياهو أمر بتنفيذ أمر المحكمة الصادر عام 2017 الذي قضى باستمرار إغلاق المصلى، ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن نتنياهو شارك بنفسه بنقاشات الأجهزة الأمنية حول الأحداث الأخيرة في البلدة القديمة بالقدس.