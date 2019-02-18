مجلس الخيال.. نوابغ في رحاب القدس

أسيل جندي-القدس المحتلة

لا شيء يكبح جماح خيالهم ولا يعكر صفو فكرهم عندما يلتئمون في مجلس الخيال بهدف توفير مساحات لامتناهية لاحتضان خيالهم النابغ، الذي لا تتقبله المجتمعات العربية عادة.

14 عضوا يضمهم مجلس الخيال الذي تأسس في بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة بمبادرة من أستاذ الفنون المقدسي أحمد نبيل الذي ارتأى ضرورة إنشاء كيان يضم جامحي الخيال ويعطيهم الفرصة للإبداع.

"لدي شغف بتصميم الشخصيات واختراع عوالم من خلال الرسم.. لم يساعدني أي أستاذ فن على تطوير هذه الموهبة، حتى علّمني أستاذ أحمد واستقطبني لمرسمه الشخصي ولاحقا لمجلس الخيال".

هذا ما قاله أحد أقدم الأعضاء بمجلس الخيال أحمد عليان (14 عاما) الذي ذُهل من طريقة تدريس أستاذه البعيدة عن الأساليب التقليدية في الرسم، وكان أول ما أبدعته أنامله معه تحويل يد رسمها إلى شجرة ثم إلى فيل.

عليان ولوحته التي شارك بها بمعرض إيل وعشيرة (الجزيرة)

من هنا شعر عليان أنه ولج عالم الفانتازيا الذي يستحوذ على تفكيره، وتمكن من خلال الانضمام لمرسم أستاذه لتطوير خياله حتى بات المكان جزءا من كيانه، كما يقول.

ليس هذا فحسب، بل استطاع عليان تحديد هويته المستقبلية بأن يصبح محاضرا في الفن ويساعد كل من يملك خيالا واسعا.

تطوير الخيال والشخصية

كان لمجلس الخيال الفضل في تطوير شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه. وعن ذلك قال "كنت خجولا ومترددا خلال الحديث مع الآخرين لكن بعد تنظيمنا لثلاثة معارض وشرحنا أمام الجمهور عن رسوماتنا زادت ثقتي بنفسي، ولا أخجل الآن عن التعبير عما يجول بخاطري".

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وعن آخر اللوحات التي شارك بها، أشار عليان إلى لوحته بمعرض "إيل وعشيرة" التي عبر بها عن عرفانه لوالدته ووالده حيث رسم شمعتين تنصهران لتكبر شمعة صغيرة بينهما. يقول "حرصتُ على إبقاء الشمعتين الكبيرتين مضاءتين لأن الأم والأب رغم كل التضحيات لا ينطفئان".

ملك سلمان أيضا انضمت للمرسم ولاحقا لمجلس الخيال. تقول إنها تحولت لفتاة عميقة الخيال يمكنها التفكير خارج الصندوق "أميل لرسم المخلوقات الفضائية، وكنت أعتقد قبل انضمامي للمجلس أن لا أحد يشاركني الاهتمامات ذاتها، لكننا الآن نشكل فريقا من جامحي الخيال ونبدع في الإبحار بلوحاتنا".

المقدسية ملك عضو مجلس الخيال (الجزيرة)

إلى جانبها تجلس الطفلة نرجس بن عيّاد ذات الأعوام العشرة وتنهمك في إتمام بناء عوالمها الخاصة في قصص الخيال العلمي ضمن ورشة عمل تنظمها لهم مؤسسة تصاميم مجردة.

تبدو نرجس الأكثر هدوءا، وفوجت الجزيرة نت بأسلوب حديثها الناضج الذي يفوق عمرها بسنوات، اقتربنا منها واستمعنا لشرحها لفريقها عن كائنات العالم الخيالي الذي ترسمه، التفتت وقالت "رسم الإنسان وتصميم الحيوانات هما أكثر ما ألجأ لرسمه لأن خيالي لا محدود في هذين الجانبين".

نرجس بن عياد (الجزيرة)

مرآب مرمم

بفخر وبابتسامة تكاد لا تغادر محياه، يراقب أستاذهم أداءهم خلال ورشة عمل تُنظم في مرآب رممه نبيل وحوّله لمقر مجلس الخيال لاحتضان هؤلاء الأطفال.

مؤسسة مجلس الخيال كانت مجرد مبادرة انطلق بها المقدسي نبيل (30 عاما) بعد ملاحظته عدم وجود مكان في القدس يحتضن الأطفال الذين يملكون خيالا واسعا، وذلك خلال عمله في مدارس المدينة مدرسا للفن على مدار ستة أعوام.

المؤسس أحمد نبيل (الجزيرة)

أسس نبيل في البداية مرسما لتعليم أساسيات الرسم، وكان هدفه الرئيسي حماية وتطوير الخيال العربي، لقلقه من انجرار أطفال القدس نحو الثقافة الغربية وسعي بلدية القدس لأسرلة عقول الجيل الناشئ وثقافته.

"في طفولتي عشقتُ عالم الوحوش والأساطير والخرافات، ولم أجد مكانا يحتضن خيالي الجامح ويطوره، وعندما بدأت العمل مدرسا بالقدس اكتشفت عددا من الأطفال ممن ذكروني بطفولتي فغامرت وقدمت استقالتي كمعلم، ورممت فورا مرآبا للسيارة في منزلنا وافتتحت مرسما لأطلق العنان لخيال الأطفال ولنحيي معا أساطيرنا العربية العظيمة".

إبحار بعلوم الخيال

وتطرق نبيل -في حديثه للجزيرة نت- إلى قصص الجدات التي سُردت على مسامع كل الأجيال العربية، وتخللها الحديث عن "الغول، العامورة" وغيرهما من الخرافات فـ "القصص الفلكلورية دليل صارخ على وجود الخيال بشكل خصب في مجتمعاتنا، وهذا ما أسعى لتصويب اهتمام الأطفال نحوه".

تطور الأطفال بشكل ملحوظ حتى قرروا مع أستاذهم ألا تقتصر المبادرة على الرسم، بل تطويرها لمجلس للخيال انطلق عام 2016، وفي العام المنصرم تسلم تسجيله كمؤسسة.

ثلاثة معارض أقيمت حتى الآن "جامحو الخيال، أبطال خارقون وقصص أخرى" أما الثالث فنُظم تحت عنوان "إيل وعشيرة" من وحي الآلهة الكنعانية.

وعبرت رسومات الأطفال عن العرفان للأب والأم بطابع الوهي المستوحى من الآلهة الكنعانية التي مرت على أرض فلسطين.

رنين مع لوحتها ( الجزيرة)

وخاض الأطفال إضافة للرسم تجارب فريدة من نوعها كان أحدها مشروع تخيُل القدس كمدينة أسطورية عبر زيارة مواقع تاريخية معينة بالشراكة مع مؤسسة المعمل، وخاض الأطفال أيضا تجربة إنتاج فيلم قصير سيرى النور قريبا من تمثيلهم وإخراجهم حول أهمية الخيال للطفل العربي.

مادة ولعبة

وخلال ورشة العمل التي تمت بالشراكة مع مؤسسة تصاميم مجردة، التقى الأطفال بمتخصص في أدب الخيال العلمي ليشرح لهم أسس الكتابة من خلال مادة نظرية ولعبة بنوا من خلالها عوالمهم الخاصة لقصص خيالية.

أسس نبيل مع طلبته أيضا أول مكتبة بالقدس متخصصة في الخيال وتضم نحو ثلاثمئة كتاب، كما أطلقوا قناة خاصة بهم على موقع يوتيوب ينشرون عليها حلقات برنامج "مكتبة بني عبقر". وخلال الحلقات يطلعون الأطفال على تفاصيل بعض كتب الخيال لتشجيعهم على قراءتها.

ورشة حول أسس كتابة الخيال العلمي (الجزيرة)

خلال حديث الجزيرة نت معه، تطرق نبيل لكثير من المشاريع التي يحلم مع أعضاء مجلسه بتحقيقها، لكن الإمكانيات المادية تحول دون ذلك.



ويطمح أولا للانتقال لمكان أوسع يمكنه من استقبال عدد أكبر من الأطفال نابغي الخيال.

ولا يتوقف نبيل عن البحث عن جهات ممولة تحقق أمنيات كثيرة لأعضاء مجلسه الذين يفتخر بإنشاء هذا المشروع لأن تلامذته تمكنوا من دحض مقولة أن العرب لا يملكون الخيال الكافي لإنتاج أعمال خيالية كالغرب.