شاهد.. "معركة القدس" في صفقة القرن

مع تصاعد الحديث عن قرب إعلان الولايات المتحدة خطتها للسلام المعروفة اختصارا بـ"صفقة القرن" يتصاعد الجدل بشأن موقع مدينة القدس في الصفقة بعد أن حسمت الولايات المتحدة موقفها من الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وهو ما رفضه الفلسطينيون والعرب، إضافة إلى رفض ذلك من معظم دول العالم.



وكانت القدس على الدوام واحدة من أهم الملفات في الصراع العربي الإسرائيلي نظرا لما تتمتع به المدينة من قدسية في الوجدان العربي والإسلامي، ولرمزيتها السياسية باعتبارها عاصمة تاريخية لفلسطين.

الفيديو يسلط الضوء على المعركة الدائرة على السيادة على مدينة القدس وموقعها في صفقة القرن التي تروج لها الولايات المتحدة إقليميا ودوليا.