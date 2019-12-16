بالفيديو: كعك القدس.. خبز المدينة وهويتها

يختلف كعك مدينة القدس -خاصة كعك باب البلدة القديمة- عن أي كعك آخر، فله نكهة خاصة يتميز بها عن غيره، فقد بات يعبر عن هوية مقدسية عريقة.

يقول الحاج أبو مصعب الرازم صاحب مخبز الرازم في البلدة القديمة للجزيرة نت إن مهنة صناعة الكعك ظهرت في مدينة القدس قبل أكثر من 150 عاما.



وأشار إلى أن المخابز التقليدية أو ما يعرف ببيت النار العربي (الفرن العربي) -الذي يعود لمئات السنين من تاريخ هذه المدينة المقدسة- لا تزال مستخدمة.

ويضيف الرازم أن هذه الأفران تستخدم حطب الزيتون وحطب الليمون لخبز الكعك الذي يعطيه نكهة خاصة تختلف عما يخبز في الأفران الكهربائية، مما منحه هذه الخصوصية والقبول الواسع بين سكان المدينة.

ويعتبر كعك القدس طعام الفطور المميز لأهالي مدينة القدس، كما يعد المطلب الأول لزوار المدينة المقدسة والمتجولين في أسواقها.