قطار القدس الهوائي التهويدي.. ما أهدافه؟ وأي سبل لإفشاله؟

صدرت عن مؤسسة القدس الدولية ورقة موقف حملت عنوان "تخريب أفق القدس.. مشروع حكومة الاحتلال لإنشاء قطار هوائي في محيط البلدة القديمة للقدس".

وتهدف الورقة البحثية إلى الإضاءة على خلفيات المشروع ومساره وتفاصيله التقنية، وتقييم أثره على مدينة القدس برمزيتها الدينية والتاريخية وفرادة الإرث الإنساني المخزون في معمارها ونسيجها.

وتنتهي الورقة -التي أعدها الباحث في شؤون القدس المقيم في الأردن زياد بحيص- إلى اقتراح السبل المتاحة للتعامل مع هذا المشروع.

وتطرقت الورقة إلى تاريخ طرح هذا المشروع التهويدي لأول مرة عام 2007 في مخطط "القدس القديمة" الذي هدف إلى تحقيق تكامل بين حكومة الاحتلال ومنظمات الاستيطان اليمينية.

ثم طُوّر ليعرض عام 2013 على لجان التخطيط لكنه لم يحظ بالمصادقة حينها، فأُقر لأجله تعديل قانوني سمح باعتباره مشروعا ذا أولوية وطنية لتُقر مرحلته الأولى في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، ثم أقرته اللجنة الوزارية للإسكان الشهر الماضي بعد تأخير فرضته الأزمة السياسية في إسرائيل.