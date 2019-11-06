موسم الزيتون بالقدس.. بهجة يعتصرها ألم وحسرة

أرض عائلة عميرة الواقعة خلف الجدار العازل في منطقة وادي الحمص (الجزيرة نت)

حضور بإذن

من الجانب الآخر، يطل أفراد العائلة على أشجارهم لتفقدها ويشهدون باستمرار على الاعتداءات بحقها، لكنهم وبقوة الاحتلال لا يملكون الحق في الدفاع عنها وحمايتها من الأضرار.

الضابط الإسرائيلي المسؤول عن الحاجز العسكري المؤدي إلى الأرض المعزولة يجب أن يعطي الإذن لأفراد العائلة ليتمكنوا من قطف ثمار الزيتون دون أن تلقي دوريات الجيش القنابل نحوهم.

هو اليوم المنتظر المحفوف بكثير من المشاعر المختلطة، ففيه تعانق أكف أفراد العائلة أغصان الأشجار وثمارها، وفيه أيضا ينظفون محيط الأشجار من القنابل التي تحرق قلوبهم قبل أشجارهم ويسيرون بينها وكأنهم يستميحونها عذرا لتقصيرهم القسري بحقها.

الجزيرة نت رافقت عائلة عميرة في رحلتها السنوية لقطف الزيتون بأرضها المعزولة خلف الجدار.

عائلة عميرة تدخل أرضها مرة كل عام لقطف ثمار الزيتون (الجزيرة نت)

خبرة طويلة

الأم سارة عميرة تتقدم بناتها وأبناءها وزوجاتهم وتخمّن عدد الساعات التي سيستغرقها القطف، وما إن كانت بحاجة إلى أيدٍ عاملة إضافية، لأن على الجميع مغادرة الأرض في تمام الرابعة عصرا خوفا من اعتداءات الجيش بحق العائلة.



وتقول "يمّا يا علاء اتصل على إخوتك خليهم يساعدونا ما بنلحق نخلص لحالنا.. مريم ابدئي أنت وفداء بتلك الشجرة وأعطوني أفرز الزيتون عن ورق الشجر لأجهزه للمعصرة".



جلسنا معها تحت ظل شجرة، بدت هادئة، تتحدث بخبرة عميقة عن تاريخ أرضها وأنواع الخضروات التي حرصت وزوجها على زراعتها في الأرض قبل أن يقررا زراعة مئة شجرة زيتون فيها قبل ربع قرن.



تقول "لدينا أراضٍ أخرى داخل صور باهر ونكون سعداء جدا في موسم قطف الزيتون، لكن عندما يحين وقت قطف ثمار هذه الأرض أشعر بضيق في صدري بسبب احتراق كثير من أغصان الأشجار من القنابل، ولأنني لا أتمكن من الاعتناء بها على مدار العام كما بقية أشجارنا".



حالة زوجها الصحية التي تمنعه من القدوم معهم إلى الأرض لم تمنعها من تذكره بين الفينة والأخرى، والحديث عن ارتباطه العميق في هذه الأرض بالتحديد التي كان يتجه إليها فجر كل يوم للاعتناء بأشجارها.