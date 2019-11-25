مغارة الأرواح.. حكاية مخبأة أسفل المسجد الأقصى

تتوارى مغارة الأرواح أو بخٍ بخٍ عن أنظار المصلين، ولا تتوفر صورها في محركات البحث على شبكة الإنترنت،وحتى ذكرها في الكتب شحيح مقتضب، كما أن لجنة إعمار المسجد الأقصى تغلقها أمام الجميع.

بنى العثمانيون قبة بخ بخ لنيل البركة من مكان عروج الرسول صلى الله عليه وسلم على بعد أمتار قليلة من قبة الصخرة (لجزيرة نت)

ويعلل مدير اللجنة المهندس بسام الحلاق للجزيرة نت صعوبة فتحها والوصول إليها بسبب استعمال القبة المقامة أعلاها مكتبا للجنة الإعمار، وفتحها يستوجب إخلاء الغرفة وأثاث المهندس المقيم، كما أن "استغلال المنطقة العلوية يلغي فتح المغارة السفلية".

كان مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى ناجح بكيرات أحد الذين حالفهم الحظ ونزلوا إلى مغارة الأرواح عام 1981، وقت كانت القبة أعلاها مهملة مخربّة تملؤها سجلات المحكمة الشرعية في القدس، يقول بكيرات للجزيرة نت إن دائرة الأوقاف رممت قبة بخ بخ وحوّلتها في البداية إلى دار للحديث الشريف ثم إلى مكتب للجنة الإعمار.

‎النزول إلى مغارة الأرواح يتم عبر فتحة تقود إلى 12 درجة حجرية (الجزيرة نت)

جوّ روحاني فريد

ويضيف أنه نزل إلى المغارة تحت الأرض أثناء تطوعه لتنظيفها برفقة مجموعة من الشبان، ويصفها بأنها "كانت مظلمة جدا في البداية، لكن نورا بدأ يتسلل رويدا من "منور" أو كوّة في السقف، شعرت بالسكينة وإيحاءات إيمانية جمة لا يمكن وصفها، دخولها يقطع المرء عن العالم الخارجي، تخيلت حينها الأنبياء الذين مرّوا على الأقصى وصلوا فيه".