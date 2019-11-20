بعد هدمه مرتين.. مقدسي يحطم منزله بيده لتجنب دفع التكلفة



أسيل جندي-القدس المحتلة





"كأن يحفر الإنسان قبرا بيده ليدفن ابنه حيّا" هكذا وصف المسن المقدسي جميل مسالمة قسوة إجباره على هدم منزله بيده من قبل سلطات الاحتلال التي هدمت له المنزل ذاته مرتين بجرافاتها، وخيرته في المرة الثالثة بين هدمه ذاتيا أو دفع تكاليف الهدم بالجرافات التي تقدر بـ 25 ألف دولار أميركي.

البداية تعود لثلاثينيات القرن الماضي عندما قرر والد جميل الانتقال للعيش بالقدس من بلدة بيت عوّا بمحافظة الخليل، واستقر حينها في حارة الشرف داخل أسوار البلدة القديمة، وبعيد احتلال المدينة المقدسة عام 1967 هُدم منزل العائلة وانتقلت للعيش بالإيجار في حي وادي الربابة في بلدة سلوان بغرفتين صغيرتين.

عندما توفي الأب عام 1997 عرض أصحاب العقار المنزل للبيع فاشتراه جميل، وقرر توسعته بعد إنجابه وزوجته عشرة من الأبناء، فبنى غرفتين أعلى المنزل لكن سلطات الاحتلال لم تمهله طويلا فأقدمت على هدم ما بناه عام 2008 بعد اقتحام القوات الخاصة والكلاب البوليسية المنزل والاعتداء عليه وعلى زوجته وأطفاله.

لم يستسلم وقرر إعادة بناء ما هدمته جرافات البلدية لكنها أقدمت مرة أخرى على هدم المنزل الجديد الذي لا تتجاوز مساحته خمسين مترا مربعا عام 2014. يقول للجزيرة نت "يهدمون كل مرة بحجة البناء غير المرخص.. حاولت الحصول على رخصة ودفعت عشرة آلاف شيكل للمهندسين ولاستكمال الإجراءات ثم قال لي موظف في البلدية: أجننت؟ تريد ترخيصا للبناء في وادي الربابة؟".

مجموعة من القبور الوهمية زرعها الاحتلال بحي وادي الربابة قرب منزل مسالمة (الجزيرة نت)

إعادة البناء.. والمصير الهدم

هذا التضييق لم يثن المواطن عن موقفه في ضرورة إعادة بناء ما هدمه الاحتلال، وبالفعل أعاد بناء المنزل للمرة الثالثة، لترفع عليه بلدية الاحتلال دعوى ويقارعها لمدة ثلاثة أعوام في المحاكم، وجاءت النتيجة مطلع العام الحالي بتخييره بين هدم منزله ذاتيا أو دفع تكاليف عمل الجرافات بالهدم.