بالتزامن مع "يوم الغفران".. دعوات لاقتحام واسع للأقصى الخميس

دعت منظمتان يهوديتان إلى اقتحامٍ واسع للمسجد الأقصى المبارك غدا الخميس على مدار اليوم، وذلك بالتزامن مع "يوم الغفران" اليهودي.

وحثت المنظمتان عناصرها على أداء الطقوس الجماعية في الأقصى، وتلاوة الأناشيد الدينية والقومية بصوتٍ عالٍ، والتعرض للفلسطينيين في عموم البلدة القديمة خلال الدخول والخروج.

والمنظمتان هما حركة "شباب هار إيل"، وهي منظمة حديثة التكوين يقوم عليها مجموعة من غلاة المستوطنين، والأخرى "منظمة العودة إلى جبل المعبد" التي يرأسها رفائيل موريس الذي حاول إدخال قرابين لذبحها في المسجد الأقصى في أبريل/نيسان 2016.

واستبقت المجموعتان تحركهما بإرسال رسائل تحد وتهديد للمرابطين والمرابطات في الأقصى كتبوا فيها "نحن قادمون الخميس، نتمنى أن نراكم هناك".