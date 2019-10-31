سائح فطالب علم.. حكاية شاب جزائري تعلق بالأقصى

لم يخفت بريق عينيه طيلة فترة حديثه عن مدينة القدس التي وصفها بمهوى قلبه منذ وطئت قدماه ترابها ربيع عام 2014، ليتوج حبه لها باختيارها دون مدن العالم لتعلم اللغة العربية واللهجة المقدسية.

ترددت كلمتا فلسطين والقدس على مسامعه عندما كان طفلا في السابعة من عمره، بينما كانت صديقة والدته الفلسطينية تسرد لهم قصة تهجيرها وعائلتها من قريتهم في محافظة بيت لحم عام 1948، ولم تمر تلك المعلومات حينها مرور الكرام على الشاب الفرنسي المنحدر من أصل جزائري رياض أبو عمران.

كبر الطفل وكبر شغفه بمعرفة المزيد عن فلسطين فقرأ الكثير وأعد كافة وظائفه في مبحثي التاريخ والجغرافيا عن فلسطين والقدس بالمرحلة الثانوية، قبل أن يلتحق بتخصص الحقوق بإحدى الجامعات الفرنسية وتُهيأ له الظروف لزيارة القدس للمرة الأولى ويحقق حلما طال انتظاره.

ولد الشاب الجزائري رياض أبو عمران عام 1992 في مدينة مارسيليا بفرنسا وحمل الجنسية الفرنسية، وما زال يعيش مع أسرته هناك ويواظبون على زيارة الجزائر سنويا، بينما يحرص رياض على زيارة القدس مرة كل عامين.