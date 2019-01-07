تنديد باقتحام الأقصى واعتقال مسؤول بالأوقاف

نددت وزارة الأوقاف الفلسطينية باقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى صباح اليوم، وإقدام قوات الاحتلال على اعتقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس إن حكومة الاحتلال اليمينية تعمل جاهدة على تسهيل اقتحامات الأقصى التي أصبحت تجري بشكل يومي وبتزايد، خاصة بعد انسحاب حكومة الاحتلال من منظمة اليونسكو.

وندد ادعيس "بتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل الشخصيات الدينية الإسرائيلية، التي كان آخرها الاقتحام الذي جرى اليوم من قبل ما يسمى وزير الزراعة (أوري أرئيل) في حكومة اليمين المتطرف" وفق بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فراس الدبس بعد محاصرته في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

واستنكر الوزير الفلسطيني الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس التي كان آخرها اعتقال مدير العلاقات العامة والإعلام في أوقاف القدس فراس الدبس.

وحذر من خطورة الأصوات التي تتعالى في الجانب الإسرائيلي وتطالب بهدم أسوار القدس التاريخية، الأمر الذي يعني تطاولا على تاريخ القدس وحضارتها ومكانتها الدينية والثقافية. مطالبا بحماية أبناء القدس وموظفي الأوقاف الإسلامية الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى.

ووفق مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية فإن 50 مستوطنا و40 شرطيا و15 طالبا و6 عناصر مخابرات اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

وقررت محكمة الاحتلال في القدس الإفراج المشروط عن الفتى المقدسي مصلح شحادة من سكان حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وتمثلت شروط الاحتلال بإبعاده عن مسكنه بحي راس العامود لجهة ثانية لمدة 20 يوما، ودفع كفالة بقيمة 500 شيكل (نحو 1350 دولارا)، وكفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل أيضا.