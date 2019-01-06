عضو في بلدية الاحتلال يدعو إلى هدم سور القدس

دعا عضو في بلدية الاحتلال بالقدس ومرشح لتولي منصب رئيس البلدية إلى هدم سور البلدة القديمة التاريخي في القدس، وهاجم السلطان العثماني سليمان القانوني لدوره في بنائه ووصفه بـ "الطاغية".

ونشر عضو بلدية الاحتلال أرييه كينغ في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة زعم فيها أن هدم أسوار البلدة القديمة يوحّد شطري القدس.

ودعاء كينغ في التدوينة التي نشرتها صحيفة هآرتس اليوم إلى "رفع حصار المواصلات المفروض على البلدة القديمة ومواقعها التاريخية".

ويحيط بمدينة القدس سور يمتد أربعة كيلومترات، ويعلوه 35 برجا استخدمت لحماية المدينة، ويجمع بين عراقة التاريخ وجمال البناء.

ويعود بناء السور الحالي إلى الفترة العثمانية، وتحديدا في عهد السلطان سليمان القانوني لمنح المدينة رمزية الحماية والأمن، رغم الاستقرار الذي كانت تنعم به.

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وكتب كينغ، الذي يتوقع تعيينه نائبا لرئيس البلدية خلال الدورة الحالية "لقد تم بناء السور، الذي ما زال يقف مكانه حتى بعد مئات السنين، بأوامر من طاغية مسلم يدعى سليمان القانوني، الحاكم العثماني الذي حكم المنطقة بلا منازع في القرن السادس عشر وبنى السور لحماية مدينة القدس".

وأضاف "لقد نجا السور المحيط بالبلدة القديمة من الحروب والثورات والخيانات والحوادث وغير ذلك... وفي رأيي كان ينبغي إزالة السور، إن لم يكن كله فعلى الأقل معظمه".

إضافة إلى منصبه في البلدية يشغل كينغ منصب رئيس الصندوق اليهودي بالبلدية (الجزيرة)

وزعم عضو البلدية المتطرف أن "إزالة السور ستربط المدينة القديمة ببقية مناطق المدينة وسيزيل حصار المواصلات المفروض على المدينة القديمة ومواقعها التاريخية".

وادعى كينغ في منشوره بأن "إزالة سور سليمان لا يشكل انتهاكا للسيادة، ولا لموقع ديني، بل هو مجرد خطر حضري واجتماعي وبيئي في قلب القدس، وبالطبع يعطي الشعور (غير الجيد وغير الصحيح) بأن المدينة مقسمة".

وفضلا عن منصبه في البلدية يشغل كينغ منصب رئيس الصندوق اليهودي بالبلدية، إضافة إلى نشاطه في جمعيتي العاد وعطيرت كوهنيم الاستيطانيتين. كما سبق أن صرح بأنه سيجري قريبا إعلان صفقات شراء لعقارات جديدة بالقدس المحتلة، بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

من جهتها طالبت الخارجية الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي بالتعامل جديا مع دعوات هدم أسوار القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها وأذرعها المختلفة وبلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المتطرفة في القدس تواصل حربها التهويدية المفتوحة ضد المدينة المقدسة ومحيطها.

وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى دعوات الإسراع في تنفيذ المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني والحضاري القائم بقوة الاحتلال، كان آخرها دعوة كينغ.

وفي الوقت الذي دانت فيه الخارجية "بأشد العبارات تغول الاحتلال التهويدي للمدينة المقدسة" حذرت من مخاطر ما تخطط له الجمعيات الاستيطانية المتطرفة وما تبيته وتعمل من أجله ضد القدس وبلدتها القديمة ومسجدها الأقصى.

ودعت إلى عدم التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس كأرقام مجردة وكأمور أصبحت اعتيادية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها اليونسكو التحرك العاجل لوقف مخططات الاحتلال التهويدية، وإجباره على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقدس.