القدس تشيّع فتى ضربه جنود إسرائيليون حتى الموت

شيّع الفلسطينيون الليلة الماضية فتى فلسطينيا قضى تحت الضرب في نقطة عسكرية إسرائيلية بمدينة القدس قبل أكثر من شهر.

وقالت مراسلة الجزيرة نت هبة أصلان إن جثمان الشهيد عبد الرحمن أبو جمل (17 عاما) شيّع في بلدة السواحرة الشرقية، بعد احتجاز جثمانه منذ 45 يوما في ثلاجات الاحتلال.

وذكرت أن الشهيد اتهم بتنفيذ عملية ضد الاحتلال في مركز شرطة "عوز" المقام على أراضي بلدته جبل المكبر، وواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتى سلمه إلى ذويه شريطة الدفن في السواحرة الشرقية التي عزلها جدار الاحتلال عن مدينة القدس.

وأفادت مراسلة الجزيرة نت أن تشريح جثمان الشهيد أثبت أنه قتل بسبب الضرب والإهمال الطبي.

من جهته نقل مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي عن عائلة الشهيد نفيها اتهام ابنها بمحاولة تنفيذ عملية طعن، مؤكدة أنه كان متوجها لشراء الحليب من البقالة.

وقالت العائلة إن شرطة الاحتلال لم تنشر تسجيلات حول ادعائها، متسائلة عن إمكانية دخول نجلها إلى المركز المحاط بالكاميرات والأسلاك والأسوار دون تفتيش أو سؤاله عن داعي دخوله.

ويوضح المركز أن الروايات الإسرائيلية تضاربت في حينه عن وضعه الصحي، ففي البداية تحدثوا عن إصابته بصورة طفيفة ثم قالوا إن اصابته خطيرة، وبعد أسبوع أعلن عن استشهاده.