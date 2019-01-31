ملتقى الأوائل.. توأمة علمية بين طلبة القدس وعمّان

هبة أصلان-القدس

قاد التميز الأكاديمي واللامنهجي للشاب المقدسي نضال أبو ميالة أساتذته إلى ترشيح اسمه ليكون من بين أربعين طالبا مقدسيا يستضيفهم ملتقى القدس الثقافي في البحر الميت بالأردن، في فرصة تضع الطلبة المقدسيين والأردنيين على طريق الإبداع.

يبدو أبو ميالة (15 عاما) شغوفا بتعلم كل جديد، فهو إلى جانب حرصه على لعب كرة القدم، فخور بتميزه في لعبة الشطرنج على مستوى مدرسته، بالإضافة إلى تميزه الأكاديمي الذي يطمح به أن يتوجه إلى تعلم الصيدلة.

جميع ما سبق أهّل أبو ميالة ليكون ضمن أربعين طالبا مقدسيا من مديرية تربية القدس، يلتقون مع أقرانهم الأردنيين في "ملتقى الأوائل للطلبة الموهوبين" المنظم للمرة السادسة على التوالي من قبل ملتقى القدس الثقافي الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له.

يحيى الأعرج (يمين) وبجواره نضال أبو ميالة الذي استضافته عائلة يحيى ضمن فعاليات ملتقى الأوائل (الجزيرة)

كسر الحواجز

في الملتقى الذي نظم على مدار خمسة أيام، انخرط أبو ميالة في منتدى التكنولوجيا، وهو أحد منتديات الملتقى لهذا العام، الذي تضمن أيضا منتديات الموسيقى والمسرح والدراما والعلوم والخطابة والهندسة، فخرج منه متعلما أساسيات تنفيذ فيديو احترافي باستخدام الهاتف المحمول.

وبحسب مسؤولة الأنشطة في مديرية تربية القدس رائدة عريقات التي رافقت الطلبة المقدسيين إلى البحر الميت، فإن منتديات ملتقى القدس نُفذت بواقع 14 ساعة تدريبية لكل منتدى، يضاف إليها محاضرات إرشادية وزيارات ميدانية للعاصمة عمان.

وتضيف "يساعد الملتقى في كل عام على كسر الحواجز بين الطلبة من البلدين، إذ يتبادلون الخبرات فيما بينهم، ويتعرفون على واقع الحياة المختلف، خاصة أن فلسطين تحت الاحتلال".

ولم يقتصر كسر الحواجز والتعارف بين الطرفين على الملتقى وداخل الغرف المغلقة، بل نظمت إدارة الملتقى زيارات عائلية للطلبة المقدسيين، استضافتهم خلالها عوائل أقرانهم الأردنيين المشاركين معهم.

فعاليات علمية ومهنية أثناء ملتقى الأوائل أقيمت في الجانب الأردني من البحر الميت (الجزيرة)

تساؤلات وشغف

وخرج نضال أبو ميالة من الملتقى بصديقه يحيى الأعرج الذي يعيش في الأردن بعدما هجرت عائلته من قرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة، إذ زار عائلة صديقه المقيمة في عمان، واصفا استضافتها له بأنها أكثر من رائعة.

يروي أبو ميالة -الذي كان الملتقى فرصة له للعيش ولو لأيام معدودة بعيدا عن الاحتلال ومعيقاته- توق يحيى وعائلته إلى معرفة شكل الحياة في القدس وفلسطين عموما، فسألوه عن حال المدينة والحياة مع الاحتلال، وعن المواجهات والجدار والاستيطان.

أما يحيى فلم يخف توجسه من التعرف على أقران له يعيشون في بلد محتل، وظن -على حد تعبيره- أنهم سيكونون مختلفين، وتنقصهم المعرفة والدراية بالعالم من حولهم وبآخر التطورات العلمية، لينبهر لاحقا بنشاطهم وثقافتهم.

ويضيف "استفدت كثيرا من تجربتهم وطرق تفكيرهم، ولأول مرة أعرف الفرق بين الفلسطيني الذي يقطن بالضفة وذلك الذي يقطن في القدس أو في الأراضي المحتلة عام 48".

يشار إلى أن ملتقى القدس الثقافي المنظم لملتقى الأوائل للطلبة الموهوبين تأسس عام 2005، من عدد من الشخصيات الوطنية والعامة في الأردن، ليكون منصة ثقافية تعنى بالقدس والمسجد الأقصى، تنطلق من قاعدة التوأمة الأردنية-الفلسطينية.

ويؤكد المدير التنفيذي لملتقى القدس الثقافي أحمد الشيوخي حرصه الشديد على تعزيز القضية الفلسطينية في الأذهان بالمعلومة السليمة وتصحيح المفاهيم والتركيز على البعد المعرفي، وذلك من خلال برنامج داخلي يوجه للأردنيين وآخر تبادلي يتمثل في ملتقى الأوائل.

طلبة فلسطينيون وأردنيون جمعهم ملتقى الأوائل سعيا لتنمية إبداعاتهم (الجزيرة)

محاربة التسرب

ولعل أهم مهمة تقع على عاتق ملتقى الأوائل -بحسب الشيوخي- هي دعوة الطلبة المقدسيين إلى استكمال تعليمهم بتعزيز قيمته في ظل ظاهرة التسرب من المدارس، التي ترتفع نسبتها بين صفوف الذكور دون الإناث في المدينة المحتلة.

وفي تقييمه للدورة السادسة، يرى الشيوخي أن ملتقى الأوائل حقق أهدافه بنسبة ممتازة، الأمر الذي يجعل إدارته عازمة على تحقيق مجموعة من الأهداف المستقبلية التي تتركز على توسيع عدد منتديات الملتقى ليشمل تخصصات إضافية أكثر تنوعا.

وقال إن ملتقى القدس يسعى إلى توفير مجموعة من المنح الدراسية للطلبة المشاركين ليكملوا تحصيلهم الدراسي في جامعات الدول العربية، بالإضافة إلى نية إدارة الملتقى إشراك الإناث في برنامج خاص على غرار البرنامج الخاص بالذكور.

واختتم ملتقى الأوائل أعماله لهذا العام، لكن حلم الطالب عمر جبران (11 عاما) بالعودة إلى قرية "بيت محسير" غربي القدس المحتلة حيث كانت تقطن أسرته قبل هجرتها؛ لم ينته بعد، وبات يخطط لما بعد التحرر كي يزور القدس وقريته المهجرة ويصلي في رحاب المسجد الأقصى.