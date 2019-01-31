عائلة مقدسية تهدم منزلها بنفسها وتفترش الأرض

لم تجد عائلة أبو تايه الفلسطينية في القدس مناصا من الإقدام على هدم بيتها بنفسها وافتراش الأرض بعد ضغوط وتهديدات من بلدية الاحتلال الإسرائيلي.

فقد أقدم المقدسي مجدي أبو تايه الليلة الماضية على إحضار معدات حفر وهدم منزله البالغة مساحته سبعين مترا تجنبا لغرامات باهظة هددته بها بلدية الاحتلال إذا هي نفذت قرارا سابقا بهدم المنزل.

وقال أبو تايه إن بلدية الاحتلال أبلغته بقرار الهدم وأمهلته أربعة أيام لتنفيذه وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذه وعليه دفع تكاليف وأجرة الهدم للبلدية، لافتا إلى أن قرار الهدم النهائي صدر على الرغم من فرض مخالفة بناء عليه قيمتها 55 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار).

واضطرت عائلة أبو تايه المكونة من ستة أفراد -بينهم أربعة أطفال وهي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى- إلى افتراش الأرض بعد أربع سنوات من الإقامة في بيت لم تتم فرحتهم به.

وكانت جرافات بلدية الاحتلال هدمت عصر أمس الأربعاء منزل الفلسطيني عيسى جعافرة في بلدة سلوان أيضا بعد محاصرته بالكامل وإغلاق محيطه والانتشار في الشوارع المؤدية إليه.

وكان يعيش في المنزل البالغة مساحته سبعين مترا مربعا عائلة مكونة من ثمانية أفراد، بينهم خمسة أطفال، وشيد من الأخشاب والصاج المقوى والجبص قبل ثلاث سنوات بعد هدم بناية العائلة في المكان ذاته.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا بهدم منزل جعافرة وأمهلته حتى الـ27 من الشهر الجاري لتنفيذ الهدم، لكن جعافرة رفض هدم منزله الذي بناه بيده لصعوبة تنفيذ الأمر بنفسه.

وقبل ذلك كانت قوات الاحتلال هدمت صباح الأربعاء بناية فلسطينية فيها مساكن ومتاجر، وجاء ذلك بعد ساعات من إخطار مالكها بهدمها بحجة عدم الترخيص.

ووفق مالك البناية خالد المالحي، فإنها تتكون من طابقين: الأول شيد قبل عشرين عاما، أما الطابق العلوي -ويتكون من ثلاث شقق سكنية- فشيد قبل نحو خمس سنوات، مبينا أن الهدم طال الطابق العلوي وثلاثة متاجر.