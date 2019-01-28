المتطرف "غليك" يحتفي بزفافه داخل الأقصى

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف الحاخام يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين ضمن طقوس دينية تلمودية لمناسبة زفافه.

وذكرت مصادر فلسطينية أن خطيبة غليك اقتحمت المسجد لاحقا، في وقت واصلت فيه مجموعات استيطانية أخرى اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة، حيث بلغ عدد المقتحمين 75 مستوطنا.

وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف ادعيس باحتفال المتطرف يهودا غليك بزفافه في المسجد الأقصى، موضحا أن الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى أصبحت تأخذ منحى تصاعديا خطيرا يمس مباشرة مشاعر المسلمين.

وأضاف أن ما يمارس من تصعيد في نوع ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية يأتي في سياق الدعاية الانتخابية التي يمارسها هؤلاء مستغلين الأقصى وساحاته ومرافقه بشكل غير أخلاقي وغير قانوني.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على منع هذه الانتهاكات الخطيرة التي وصلت في هذا الشهر إلى ثلاثين اعتداء وانتهاكا.