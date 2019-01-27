 حملة عالمية لنصرة المرأة الفلسطينية بالقدس

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

حملة عالمية لنصرة المرأة الفلسطينية بالقدس

حملة "كلنا مريم" تنطلق مساء غد تضامنا مع المرأة المقدسية التي تعاني في ظل الاحتلال (مواقع التواصل)
حملة "كلنا مريم" تنطلق مساء غد تضامنا مع المرأة المقدسية التي تعاني في ظل الاحتلال (مواقع التواصل)

تنطلق مساء غد من تركيا حملة دولية لنصرة المرأة المقدسية وكشف المعاناة التي تتعرض لها في ظل الاحتلال، والعمل على دعمها من خلال إحداث حالة من التفاعل العالمي معها.

وتتضمن الحملة التي تنظمها جمعية القدس للثقافة العالمية التركية بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية حملة تغريد عبر المنصات الاجتماعية بالإضافة إلى إعلانات تلفزيونية وإذاعية على المواقع الإلكترونية ووسائل النقل العامة.

وتنطلق الحملة الساعة السابعة مساء غد بتوقيت القدس المحتلة بالتغريد على وسم "كلنا مريم" وتستمر حتى الثامن من مارس/آذار المقبل.

ومريم شخصية رمزية مستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم وتسير وراء القيم والمبادئ التي تؤمن بها دون التخلي عنها.

واختير اسم "مريم" تيمنا بمريم الصدّيقة التي واجهت شتى ألوان الأذى في نفسها وولدها عيسى عليهما السلام التي ولدتها أمها في القدس ونذرتها محررة لخدمة مسجدها، وفق منشور وزعه القائمون على الحملة.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة النساء المقدسيات والمساهمة في دعمهن من خلال إحداث حالة من التفاعل العالمي مع المرأة المقدسية ودعم صمود المرأة المقدسية والإسهام في رفع الظلم الواقع عليها.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
كلنا مريم.. حملة عالمية لنصرة المرأة المقدسية
الاحتلال يسجن والدة شهيد مقدسية لنشاطها بفيسبوك
نسرين أبو غزالة.. تقص حكاية القدس بريشتها
#أنقذوا_إسراء... حملة للإفراج عن أسيرة مقدسية جريحة
أهم الأخبار
المزيد من القدس
مطالبة برلمانات العالم بمنع تصفية مؤسسات الأونروا بالقدس
عيون البراق.. مشروع لتعميق المعرفة بالأقصى
متطوعون لتنظيم المرور بأكثر مناطق القدس تعقيدا وخطورة
قائد شرطة الاحتلال بالقدس يقتحم الأقصى ويدخل قبة الصخرة