حملة عالمية لنصرة المرأة الفلسطينية بالقدس

تنطلق مساء غد من تركيا حملة دولية لنصرة المرأة المقدسية وكشف المعاناة التي تتعرض لها في ظل الاحتلال، والعمل على دعمها من خلال إحداث حالة من التفاعل العالمي معها.

وتتضمن الحملة التي تنظمها جمعية القدس للثقافة العالمية التركية بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية حملة تغريد عبر المنصات الاجتماعية بالإضافة إلى إعلانات تلفزيونية وإذاعية على المواقع الإلكترونية ووسائل النقل العامة.

وتنطلق الحملة الساعة السابعة مساء غد بتوقيت القدس المحتلة بالتغريد على وسم "كلنا مريم" وتستمر حتى الثامن من مارس/آذار المقبل.

ومريم شخصية رمزية مستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم وتسير وراء القيم والمبادئ التي تؤمن بها دون التخلي عنها.

واختير اسم "مريم" تيمنا بمريم الصدّيقة التي واجهت شتى ألوان الأذى في نفسها وولدها عيسى عليهما السلام التي ولدتها أمها في القدس ونذرتها محررة لخدمة مسجدها، وفق منشور وزعه القائمون على الحملة.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة النساء المقدسيات والمساهمة في دعمهن من خلال إحداث حالة من التفاعل العالمي مع المرأة المقدسية ودعم صمود المرأة المقدسية والإسهام في رفع الظلم الواقع عليها.