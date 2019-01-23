الأونروا تطلق الفصل الدراسي الثاني من القدس

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019 من إحدى المدارس التابعة لها بمدينة القدس المحتلة.

وقامت المديرة الجديدة لعمليات إقليم الضفة الغربية في الأونروا غوين لويس بزيارة لمدرسة بنات سلوان الأساسية التابعة للوكالة، وذلك تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وجاءت زيارة المسؤولة بالأونروا لمدرسة سلوان على وقع تهديدات إسرائيلية بإغلاق المدارس التابعة للوكالة في القدس مع مطلع العام الدراسي المقبل.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، التي نشرت الخبر قبل أيام، إن القرار جاء بعد أسابيع من اجتماع سري لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإقرار خطة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها أونروا بالمدينة المحتلة.

ويسعى القرار الجديد لإغلاق كافة مدارس الوكالة والمراكز الصحية وتحويلها لبلدية الاحتلال، وإصدار لاحقا أوامر بمصادرة كافة العقارات التابعة للأونروا، في حين سيتم إلغاء تسمية مخيم شعفاط، واعتباره حيًّا من أحياء القدس.

وتقدم الأونروا خدمة التعليم النوعي لما لا يقل عن 46 ألفا وثلاثمئة طالب من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وقالت المسؤولة بالأونروا خلال زيارتها لمدرسة سلوان إن الوكالة ستستمر في تقديم خدمة التعليم النوعي للاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى حين الوصول إلى حل دائم وعادل.

يذكر أن مدرسة سلوان واحدة من ست مدارس تابعة لوكالة الغوث داخل مدينة القدس، وشهدت الشهر الماضي إعادة تأهيل وصيانة شاملة لمرافقها قبل افتتاحها من جديد.