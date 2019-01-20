الاحتلال يبعد خمسة حراس وناشطا عن الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأن شرطة الاحتلال قررت اليوم الأحد إبعاد خمسة من حراس المسجد الأقصى وناشطا مقدسيا عن المسجد لفترات بين 4 إلى 6 أشهر.

ووفق الدائرة فإن القرار طال الحراس أحمد أبو عليا، فادي عليان، لؤي أبو السعد لمدة 6 أشهر، والحارسين يحيى شحادة وسلمان أبو ميالة لمدة 4 أشهر، إضافة إلى قرار سادس بإبعاد عضو إقليم القدس عن حركة فتح عوض السلايمة لمدة ستة أشهر.

ونشر المبعدون صورة جماعية لهم بعد تسلمهم أوامر الإبعاد، وتحدث بعضهم في فيديوهات قصيرة عن الظلم الذي تعرضوا له.

وقال الحارس فادي عليان إن حراس الأقصى يتعرضون لظلم من شرطة الاحتلال ومخابراته دون مبالاة أو متابعة من أية جهة. مشيرا إلى أن أسماء المستهدفين بالإبعاد متكررة وتطالها قرارات إبعاد جديدة كلما انتهت فترة الإبعاد.

ودعا عليان إلى التكاتف وإيجاد حل لمعاناة الحراس الذين قال إنهم يتعرضون للضرب والإساءة.