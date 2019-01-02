 هدم منزل وتشريد ساكنيه شمال القدس

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هدم منزل وتشريد ساكنيه شمال القدس

المنزل المستدف بالهدم تسكنه أسرة من ستة أفراد ويعاني صاحبه من الشلل (الجزيرة)
المنزل المستدف بالهدم تسكنه أسرة من ستة أفراد ويعاني صاحبه من الشلل (الجزيرة)

هدمت طواقم وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس منزلا فلسطينيا وشردت عائلة كانت تسكنه. وتشير إحصائيات إلى هدم 143 منشأة في القدس خلال عام 2018.

وقالت مراسلة الجزيرة نت أسيل جندي إن المنزل يقع بمنطقة قلنديا، ويعود لمواطن من عائلة المغربي، وتسكنه أسرة من عائلة شويكي مكونة من ستة أفراد بينهم الأب الذي يعاني من شلل.

من جهته، قال المالك حمزة المغربي إن المنزل مساحته نحو مئة متر، وشيد قبل خمس سنوات، موضحا أن بلدية الاحتلال بدأت ملاحقته بعد بنائه بشهور، فدفع مبالغ مالية باهظة للبلدية وفي المحاكم لتفادي الهدم، دون جدوى.

وأشار إلى إجباره على دفع مبلغ يتجاوز تسعة آلاف للبلدية بدل تكلفة عملية الهدم.

ويأتي الهدم في وقت ذكر فيه تقرير لمركز معلومات وادي حلوة أن الاحتلال هدم 143 منشأة في القدس خلال عام 2018، مشيرا إلى أن بلدية الاحتلال صعدت سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والزراعية في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المركز إن أكثر الأحياء المقدسية التي نفذت فيها بلدية الاحتلال عمليات الهدم كانت بلدة سلوان؛ حيث هدمت فيها ثلاثين منشأة، مشيرا إلى أن من بين المنشآت التي هدمت 24 منشأة هدمت بأيدي أصحابها.

المصدر : الجزيرة
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