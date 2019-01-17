 شاهد.. تساقط الثلوج بالمسجد الأقصى

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شاهد.. تساقط الثلوج بالمسجد الأقصى

شهدت مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية أحوالا جوية عاصفة وتساقطا للثلوج اكتست بها قبة الصخرة حلة بيضاء.

واستمر تساقط الثلوج في ساعات الليلة الماضية لكن اختلاطه بالأمطار حال دون تراكمه لفترة طويلة.

وتساقطت الثلوج الليلة الماضية على محافظات القدس ورام الله والبيرة وبيت لحم والخليل خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المنطقة، مما تسبب في إغلاقات جزئية لبعض الشوارع.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إن تساقط الثلوج طال مناطق تفوق ارتفاعاتها 900 متر عن سطح البحر.

وأوضحت أن الجو يكون اليوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر.

المصدر : وكالات,مواقع التواصل الاجتماعي
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