اعتقال طفلين وملاحقة ذوي شهيد بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية طفلين، واستدعت عددا من الفلسطينيين، وداهمت منازل فلسطينية، في أنحاء متفرقة من القدس المحتلة.

فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم قلنديا (شمال القدس)، مستهدفة منزلي الطفلين عمر زايد ومحمد حماد، اللذين اعتقلا ونقلا إلى مراكز التحقيق.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال اليوم منزل ذوي الشهيد عدي أبو جمل، من سكان بلدة جبل المكبر (جنوب شرق القدس المحتلة)، وفتشته، واستولت على جهاز حاسوب وأجهزة خلوية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن مخابرات الاحتلال استدعت الشاب معتز عبد أبو جمل (23 عاما) للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية بالقدس، مشيرا إلى أن معتز اعتقل أمس من مكان عمله، وأفرج عنه في ساعة متأخرة بشرط حضوره صباح اليوم للتحقيق مجددا.

وكانت مخابرات الاحتلال سلمت مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس استدعاء للتحقيق اليوم في مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية.

واعتقل الدبس الأسبوع الماضي في كمين نُصب له في مدينة القدس، ثم أفرج عنه في اليوم التالي بشروط وكفالة مالية.