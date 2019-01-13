هكذا استعادت عائلة الخياط المقدسية منزلها من المستوطنين

بدأت مأساة العائلة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2014 عندما استفاق أفرادها بعد منتصف الليل على تمتمات باللغة العبرية ليتفاجؤوا بأن المستوطنين يقتحمون ثلاثة منازل تعود للعائلة وسربّها أحد أفرادها محمد عادل الخياط إلى جمعيات استيطانية.

تم التسريب عن طريق السمسار فريد الحاج يحيى المتورط في تسريب 25 عقارا في بلدة سلوان بادعاء أنه يشتري هذه المنازل القريبة من المسجد الأقصى لاستعمالها نزلا لراحة المصلين الذين يتوافدون إلى المسجد بشكل دائم.

الشراء تم عن طريقه لصالح شركة "كندال فاينانس" التي تم تأسيسها في جمهورية أنغولا، والتي أجّرت بدورها المنازل أو باعتها للجمعيات الاستيطانية، مثل جمعية "العاد" الاستيطانية التي تنشط في شراء العقارات في سلوان بشكل مباشر.

ومن بين هذه العقارات التي سُربت عقار لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى ويعود لورثة سعدية وشفيق الخياط وعددهم ثمانية، إذ أقدم محمد عادل -أحد الورثة- على تسريب حصته في العقار للمستوطنين من خلال تعاونه مع السمسار فريد الحاج يحيى، كما تجرأ على اصطحاب شقيقته وفاء -وهي فاقدة للأهلية- إلى المحامين ودفعها للتوقيع على أوراق للتنازل عن منزل العائلة الذي تسكن به بعد وفاة والديهم.